Deporte mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del Comité Olímpico Argentino

La Secretaría de Estado de Deporte y Recreación, del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, llevó adelante una reunión de trabajo con autoridades del Comité Olímpico Argentino (COI), que tuvo como objetivo fortalecer el desarrollo deportivo en Santa Cruz, y la generación de nuevas oportunidades de capacitación para atletas y entrenadores de la provincia.

En este sentido, el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Gabriel Murúa, visitó el Comité Olímpico Argentino, donde mantuvo una reunión de trabajo con su presidente, Mario Moccia, y el dirigente Germán Bonnemezon.

Durante el encuentro dialogaron sobre el trabajo que el Comité viene desarrollando en todo el país junto a las distintas federaciones de los deportes olímpicos, fortaleciendo la estructura institucional y promoviendo el crecimiento sostenido de cada disciplina.

Asimismo, se abordó la posibilidad de impulsar instancias de capacitación y generar acciones conjuntas en la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de continuar profesionalizando el deporte y ampliando oportunidades para atletas y entrenadores.

En ese marco, Murúa expresó su agradecimiento a la secretaria de Estado de Casa de Santa Cruz, María Aguilar, por el acompañamiento y el trabajo articulado durante su agenda institucional en la ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, la Secretaría de Estado de Deporte continúa articulando con organismos nacionales para potenciar el desarrollo deportivo en la provincia, consolidando políticas públicas que fortalezcan el crecimiento y la proyección del deporte santacruceño.