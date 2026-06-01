DeporBingo despertó gran interés entre los clubes durante Viva Barrio Somos Comunidad

La presidenta de Lotería para Obras de Acción Social (LOAS), Claudia Pavez destacó el interés que despertó el programa DeporBingo entre las instituciones deportivas de Santa Cruz y valoró la posibilidad de acercar información y asesoramiento a los vecinos durante una nueva edición de Viva Barrio Somos Comunidad.

En el marco de la sexta edición del programa territorial que se desarrolló en el Barrio Evita de Río Gallegos, LOAS participó con un espacio de atención destinado a brindar información sobre sus programas y promover acciones de concientización vinculadas al juego responsable.

La presidenta del organismo, Claudia Pavez, señaló que uno de los principales ejes de la jornada fue la difusión del recientemente lanzado DeporBingo, una herramienta impulsada por el Gobierno Provincial para generar nuevas oportunidades de financiamiento para clubes e instituciones deportivas.

Gran interés por el DeporBingo

Pavez destacó la respuesta obtenida por parte de las entidades deportivas desde la apertura de las inscripciones.

“En apenas 72 horas desde que realizamos la presentación ya tenemos casi 30 clubes inscriptos. Es una respuesta muy positiva que demuestra el interés que existe por esta herramienta”, afirmó.

La funcionaria recordó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 19 de junio, permitiendo que más instituciones puedan sumarse a la propuesta.

Asimismo, explicó que gran parte de las consultas realizadas durante la jornada estuvieron relacionadas con el proceso de inscripción y la carga de documentación requerida.

Asesoramiento y acompañamiento a las instituciones

Desde el organismo indicaron que se encuentra disponible una línea de contacto para acompañar a las instituciones durante todo el proceso.

“Tenemos un canal de WhatsApp para brindar asesoramiento y responder consultas. Además, compartimos un instructivo paso a paso tanto en nuestras redes sociales como en la página oficial para facilitar la inscripción”, señaló Pavez.

La presidenta de LOAS remarcó que el trámite fue diseñado para ser ágil y accesible, permitiendo que los clubes completen el proceso de manera sencilla.

Promoción del juego responsable

Además de la difusión del DeporBingo, el organismo participó con actividades vinculadas al programa de Juego Responsable, una de las acciones permanentes que desarrolla la institución en toda la provincia.

A través de propuestas recreativas y educativas, el equipo trabajó especialmente con niños, niñas y adolescentes promoviendo alternativas lúdicas que no están relacionadas con los juegos de azar.

La iniciativa busca generar espacios de concientización y brindar herramientas para fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

Un Estado presente en los barrios

Al realizar un balance de la jornada, Pavez destacó la importancia de acercar los organismos públicos a la comunidad y generar espacios de contacto directo con los vecinos.

“La propuesta de Viva Barrio es muy positiva porque permite que los entes del Estado estemos presentes en el territorio, escuchando consultas, brindando asesoramiento y acercando nuestros programas a la comunidad”, expresó.

Finalmente, valoró el acompañamiento de los vecinos y la consolidación de una iniciativa que continúa creciendo edición tras edición en distintas localidades de la provincia.