Denuncian que el Hospital negó carnet hospitalario a un vecino sin trabajo y con patologías crónicas

Lorena, ex pareja y acompañante de Almendra Avenamar, denunció públicamente que el Hospital local le negó el carnet hospitalario al vecino sin empleo, que padece diabetes tipo 2 y neumonía EPOF. Asegura que el sistema prioriza a personas con “contactos” y exige respuestas de las autoridades.

En diálogo con el programa Voces y Apuntes, Lorena, ex pareja de Almendra Avenamar, expuso una situación que definió como injusta y dolorosa: la negativa del Hospital local a otorgar el carnet hospitalario a un vecino en condiciones de extrema vulnerabilidad.

“Es un vecino que no tiene trabajo y que tiene dos patologías complicadas: diabetes tipo 2 y neumonía EPOF, con episodios y crisis asmáticas. El hospital nunca le dio nada”, afirmó Lorena, quien acompañó a Avenamar en los trámites debido a que “es una persona muy tranquila, se pone muy nervioso y le cuesta expresarse”.

Según relató, al intentar realizar el trámite fue atendida con malos modos: “Le expliqué la situación a la señora encargada del área de sociales, pero fue muy grosera con nosotros”. Además, denunció que la respuesta del hospital fue nula, a pesar de haber entregado toda la documentación requerida. “Pedí hablar con el Director del Hospital hace tres días, pero no me quiso atender. No me dieron ninguna explicación de por qué no le daban el carnet”.

Lorena destacó que el requisito principal para acceder al carnet es no tener trabajo ni aportes, condición que Avenamar cumple. Sin embargo, tras más de 15 días sin respuestas, observó una situación que le pareció alarmante: “Vi un montón de personas extranjeras bajarse de camionetas 4×4, y que sabemos que tienen departamentos en alquiler, comercios, y que tienen todos los beneficios en el hospital. Está todo al revés”.

El caso cobró visibilidad tras una entrevista radial previa, lo que llevó a que otras personas se contactaran con Lorena para compartir experiencias similares. “Muchas personas me escribieron por situaciones en las que también les negaron el carnet hospitalario”, afirmó.

“Es una persona enferma, vulnerable, y ya se puso triste todo el día por esta situación, se siente una carga, y le niegan la atención médica. Yo llevé todos los papeles y los requisitos fundamentales”, concluyó con preocupación.

Lorena espera una respuesta de las autoridades del hospital y pide que se revise el criterio de otorgamiento de los carnets, con el fin de evitar que quienes realmente los necesitan queden desamparados.