Denuncian penalmente a Leguizamón y Rasgido

Lo hizo el presidente del Bloque UxP-PJ hoy en el Juzgado de Instrucción Penal N°3 de Río Gallegos. Los funcionarios están acusados de Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público y Usurpación de Autoridad, respectivamente.

Hoy, el Diputado Eloy Echazú titular del Bloque Unión por la Patria-PJ se presentó en el Juzgado de Instrucción Penal N° 3 de Río Gallegos donde presentó una denuncia formal contra el Vicegobernador Fabián Leguizamón y la Presidenta del Consejo Provincial de Educación Prof. Iris Rasgido.



“A partir de la bochornosa sesión de la semana pasada, donde nosotros planteamos el cumplimiento de la Constitución Provincial y el oficialismo pidió un cuarto intermedio del que nunca más volvieron al recinto; desde este Bloque planteamos una denuncia judicial al Vicegobernador Fabián Leguizamón por incumplimiento de deberes de funcionario público preceptuado en el art 248 del Código Penal de la Nación y a la titular del CPE por el delito de usurpación de autoridad penado en el artículo 246 inciso 2 del Código Penal de la Nación”, informó el diputado Echazú.



“Nosotros advertimos esta situación en el marco de la 7ma ordinaria y es por ello que efectuamos la denuncia, no hay otro objetivo que hacer respetar la Constitución Provincial”, dijo el legislador quien agregó “acá no hay situaciones personales con los denunciados, simplemente queremos que la justicia determine si su accionar es punible o no y en ese caso que intervenga como corresponde y como lo establecen las normas provinciales y nacionales”.

La redacción de “Voces y Apuntes” recibió el texto completo de la denuncia