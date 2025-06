Delgado: “Tenemos que generar certezas para que el miedo retroceda”

Con un llamado a sostener la organización feminista frente al avance de discursos de odio y el retroceso de derechos, se realizó en Río Gallegos la segunda edición del Foro Feminista Contra la Crueldad “Trinchera”. Durante la apertura del evento, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Sara Delgado, dirigió un mensaje que puso en palabras los desafíos actuales del movimiento.



“Es una enorme felicidad poder estar en este encuentro, tener la posibilidad de llegar, de que pudieran venir y encontrarnos. Encontrarnos es muy importante”, afirmó al iniciar su intervención.

En un repaso por el contexto político nacional y provincial, Delgado advirtió: “Sabíamos que se venía algo muy jodido, porque quienes tenemos una mirada con perspectiva de género sabíamos que nuestra agenda está absolutamente opuesta a lo que nos venían a plantear como proyecto de país y como proyecto de provincia también”.



Desde esa perspectiva, la funcionaria fue categórica al nombrar uno de los efectos más nocivos del actual escenario: el miedo. “Muchas compañeras silenciaron su voz por miedo. Muchas compañeras, piensan dos veces si van a poner un comentario en las redes sociales, piensan dos veces si se van a sumar en cuerpo presente en alguna causa, porque circula el miedo, porque te lo hacen sentir, porque lo que se ejerce desde el poder es la violencia”.



Frente a ese panorama, Sara Delgado remarcó que la salida no es individual: “Decir que al miedo no se lo ataca con empoderamiento femenino o personal, se lo ataca con certezas. Y a esas certezas las tenemos que construir conversando estas cosas, hablando de qué pasa con la economía, qué alternativas tienen las miradas feministas sobre la economía, hablando sobre nuestra democracia, que por supuesto está en peligro, y cómo podemos hacer para que eso no suceda”.



En esa misma línea, convocó a construir propuestas concretas desde el feminismo: “Tenemos que hablar de justicia social. Es lo único que puede hacer que el miedo retroceda, porque el caos es el miedo, y también es el medio a través del cual se llevan adelante las cosas que se llevan adelante”.



Sara Delgado también reivindicó el rol que juega el Estado municipal en la coyuntura actual: “Vivimos un momento de enorme retroceso, y por eso, pongo en valor las políticas públicas que tiene la Municipalidad de Río Gallegos. Podemos decir que somos un faro en la provincia de Santa Cruz”.

“Podemos sostener banderas que tienen que ver no solamente con las mujeres y con la diversidad, con los derechos sociales, porque hay una decisión política para acompañar eso”, afirmó.



En otro tramo, subrayó: “Las leyes no cambiaron. ¿Cómo no las vamos a defender? ¿Cómo no vamos a defender los derechos? ¿Cómo vamos a decir que nos eliminaron los ministerios, que no hay políticas para acompañar a las mujeres en situaciones de violencia? Nosotros podemos contar que lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo”.



Para cerrar, analizó: “Somos enemigas declaradas de los proyectos fascistas. Tenemos la suerte de tener en nuestro municipio un espacio que nos cree, que avala, que apoya, que piensa que las políticas públicas se construyen con mirada de género. Ojalá podamos construir esa certeza y ponernos en la conversación pública. Somos necesarios, nuestra mirada es urgente”, finalizó.