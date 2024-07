Delgado “Tenemos más de 27 mil riogalleguenses que deben inscribirse al subsidio energético”

El próximo 2 de agosto, el gobierno nacional hará caer los subsidios al consumo de luz y gas, lo que hará que quienes no se hayan registrado paguen tarifas plenas, privativas para miles de familias. En Río Gallegos, el Municipio ayudará a quienes no hayan realizado el trámite.

Los hogares de bajos recursos tienen hasta el 2 de agosto para confirmarse en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y mantener los subsidios de luz y gas. De no hacerlo, pasarán a pagar entre un 176% y 257% más.

Hasta que el gobierno de Javier Milei publicó el DNU 465/2024 en el Boletín Oficial, estos hogares estaban incluidos de manera directa en el grupo de bajos recursos. El texto eliminó los topes a los aumentos basados en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), permitiendo el traslado de los precios mayoristas a las categorías N2 y N3.

“Este decreto forma parte de esta enorme transferencia de recursos que estamos viendo de los sectores medios y bajos hacia los sectores más privilegiados. Una política de retirada del estado, que es espejo de lo que previamente hizo el gobierno de Claudio Vidal en Santa Cruz, cuando decidió eliminar los subsidios provinciales”, sostuvo este jueves la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Sara Delgado.

“Actualmente tenemos más de 27 mil riogalleguenses que deben inscribirse al subsidio energético. Hay 10713 personas con ingresos altos y en esa categoría hay cerca de 800 que no se registraron, 11984 están con ingresos medios, 14747 con ingresos bajos inscritos y 728 que tienen ingresos bajos y no se registraron. El punto es que, entre quienes aparecían con ingresos medios el año pasado, su situación pudo haber cambiado en función de la pérdida del poder adquisitivo, en un país donde el gobierno de Javier Milei subió once puntos la pobreza en seis meses”, añadió Delgado.

De este modo, las personas deberán registrarse en el sitio argentina.gob.ar/subsidios, donde les van a solicitar el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red. También les van a pedir el último ejemplar de tu DNI, número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico.

Asimismo, por decisión del intendente Pablo Grasso, la Municipalidad registrará a quienes tengan inconvenientes para realizar el trámite. Para ello, las personas deberán acudir los días martes y jueves de la próxima semana, en el horario de 13 a 16 al teatro Municipal Héctor Marinero.

Quienes perciben una asignación, una pensión o jubilación pueden inscribirse al subsidio. También quienes son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo.

Si la factura no llega a nombre de las o los usuarios, también pueden realizar el trámite indicando que no son titulares, al igual que quienes son inquilinos, beneficiarios de Tarifa Social o Electrodependiente.