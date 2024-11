Delgado: “Desregular el transporte público es llevarlo a la ilegalidad de Uber”

Frente a la amenaza de protestas afuera del Municipio, la secretaria de Gobierno de Río Gallegos Sara Delgado hizo públicos los alcances de la reunión mantenida con el sector de taxis y remises, con el que el viernes habían arribado a un acuerdo.

El viernes, referentes de la Asociación de Taxistas y Cooperativas de Remises solicitaron una audiencia que tuvo lugar en horas de la tarde, y de la que participaron el Jefe de Gabinete Diego Robles; el director Administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz y la Secretaria de Gobierno, Sara Delgado.

El encuentro tuvo como finalidad tratar con el Municipio un pedido del sector para que la verificación técnica anual prevista para este mes, fuese prorrogada hasta abril de 2025.

Al respecto, la secretaria de Gobierno informó que el 3 de octubre de 2023, el intendente Pablo Grasso firmó una prórroga hasta 2024, para que aquellos que tenían vehículos 2010, 2011 y 2012, pudiesen actualizar de modelo y no quedasen fuera de circulación.

Esa prórroga vence en noviembre para 9 taxis y 4 remises, en tanto que los vehículos del año 2013, que están en revisión para el cambio de unidad en 2024, son 18 taxis y 4 de remises.

“La revisión va a impactar en 27 taxis y 8 remises, de un total de 280 taxis y 100 remises en Río Gallegos”, explicó Delgado, quien recordó a la sociedad que la revisión anual está contemplada en la normativa nacional, que establece que los vehículos que se destinan al transporte público con las licencias que otorga el estado, deben tener un máximo de diez años de antigüedad.

La secretaria de Gobierno informó además que el municipio ofreció extender el plazo para los vehículos modelo 2013 que vencen este año (es decir, los 18 taxis y 4 remises), algo que fue aceptado por los referentes del sector.

Asimismo, los referentes solicitaron la suba de la tarifa de taxis a $1100 y $100 la ficha, algo que fue aceptado por el municipio, quedando a la espera el cálculo que eso representaría en los remises.

“El acta debía firmarse el sábado en horas del mediodía, sin embargo el mismo viernes por la noche, a través de mensajes de texto, me informan que se habían arrepentido del acuerdo, y a partir de ahí comienza a circular una cadena de WhatsApp en la que convocaban a manifestarse en el municipio”, contó Delgado.

En este sentido, la funcionaria sostuvo que “como Municipalidad, tenemos la obligación de controlar que se cumpla la normativa y que los vehículos que se ponen a disposición de nuestros vecinos y vecinas estén en óptimas condiciones. Eso no es falta de empatía con los trabajadores del volante ni persecución, es cuidar a la gente”, añadió.

También, reveló que el viernes, junto al director de Transito y el jefe de Gabinete “expusimos nuestro rechazo al proyecto de Ordenanza que presentaron con el partido SER, porque entendemos que desregular el servicio es llevarlo a la ilegalidad de Uber. Y ahí vemos un poco que el planteo de algunos choferes es, ‘bueno, ahora seamos todos truchos’, y nos parece que no es así. Por el contrario, creemos que si el Estado interviene dándote una licencia, tiene todo el derecho de exigirte que garantices un servicio de calidad para la gente. Un servicio que además cumpla con todo, con las paradas, con los horarios nocturnos y de madrugada y feriados, y ahí no sé si estamos tan al día”.

Para finalizar la Secretaria de Gobierno adelantó que en los próximos días convocara al sector a una reunión para avanzar en mejoras vinculadas a la prestación del servicio.

“Esta municipalidad no desea que la gente elija a Uber, que es una empresa que no paga impuestos, que tiene vehículos hechos pelota y que no ofrece seguro a los pasajeros. Nosotros queremos que la gente viaje en taxis y remises y entendemos que la mejor forma de hacerle frente a este cambio es con una mayor calidad”, cerró.