Delgado: “A Santa Cruz la gobierna una banda de delincuentes”

Pese a existir una cautelar y a haber sido penalmente denunciados, el gobierno pretende avanzar mañana con la designación de sus jueces amigos para el máximo tribunal de justicia. La secretaria de Gobierno de Río Gallegos pidió saber “si Acevedo y Peralta, que tuvieron el honor de ser gobernadores, apoyan esta locura”.

La funcionaria del gabinete de Pablo Grasso se refirió a la situación de extrema gravedad institucional que vive por estas horas Santa Cruz, a raíz de la decisión de Claudio Vidal de no acatar la medida cautelar que le impide designar a sus cuatro vocales amigos en el Tribunal Superior de Justicia.

“Desde el fin de semana estamos padeciendo las consecuencias de un gobernador que entró en un espiral peligroso, con posteos desenfrenados en redes sociales, que amenaza nuestra democracia con una intervención federal, con meter preso a jueces y que actúa sin cumplir con nuestra Constitución”, indicó Sara Delgado.

La secretaria de Gobierno de la capital provincial recordó que “la desesperación del gobernador por tener su corte adicta se da justo cuando saltó que Santa Cruz está involucrada en los chanchullos de la droguería Suizo Argentina”, investigada por las coimas de Karina Milei.

Recordemos que para el nuevo TSJ, Vidal quiere a Hernán Kustich, vocal por el Ejecutivo en la CSS, de donde salieron 30 mil millones de pesos para la Suizo; al exdiputado Sergio Acevedo; y al actual fiscal de Estado, Ramiro Castillo, entre otros nombres también vinculados estrechamente al mandatario.

“Acá no estamos hablando de un tema entre oficialismo y oposición, ya que fue el sindicato de judiciales el que presentó un amparo para que esta aberración, que le va a costar a los santacruceños 4.5 mil millones de pesos, no se cometa”, añadió.

En concreto, lo que hizo el gremio con el apoyo del Frente Sindical fue solicitar una medida cautelar que le prohibió a la Legislatura avanzar con el tratamiento de las ternas por diez días. A esto, el bloque oficialista respondió ignorando el fallo.

“Tenemos a un gobernador completamente sacado en redes y que cuando le ponen un micrófono pide que metan preso al juez que aceptó el amparo, y a un bloque que directamente se pasa a la Justicia por el culo. Y eso no es nuevo, lo hacen todos los días que se niegan a desaforar al procesado por abusar de mujeres, Fernando Españón. La sociedad tiene que entender que a Santa Cruz la gobierna una banda de delincuentes, porque en eso te convertís cuando no respetás lo que te manda la ley”.

Finalmente, la funcionaria celebró la denuncia presentada por el bloque de Unión por la Patria en contra de quienes quieren anular otro poder del Estado, aun cuando en las últimas horas el vicegobernador llamara a extraordinarias de todos modos.

“Estamos en manos de gente muy bruta, que no tiene vocación democrática y que llegó al poder para hacer daño. Realmente quisiera saber si tanto Daniel Peralta como Sergio Acevedo, que tuvieron el honor de gobernar Santa Cruz, apoyan este nivel de locura. Hoy es urgente que todos los espacios políticos defiendan la institucionalidad. Hay que impedir que Vidal y Leguizamón se sigan llevando puesta a la provincia”, cerró Delgado.

