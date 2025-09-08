Decomisan carne de guanaco en control vehicular sobre la Ruta 3

Efectivos de la División Unidad Operativa Caminera Tres Cerros incautaron una importante cantidad de carne de guanaco transportada fuera de temporada de caza. El hallazgo ocurrió durante un control de rutina a la altura del kilómetro 2113.

La Policía de Santa Cruz informó que el pasado domingo 7 de septiembre, alrededor de las 19:40 horas, personal de la División Unidad Operativa Caminera Tres Cerros llevó a cabo un operativo preventivo en la Ruta Nacional N° 3, donde interceptaron una camioneta Chevrolet S10 gris en la que se trasladaban dos hombres.

Durante la inspección, los efectivos constataron en la caja del vehículo una gran cantidad de carne oculta bajo una manta. Los ocupantes manifestaron que provenía de la caza de guanacos y que se dirigían hacia Caleta Olivia.

Además, los individuos transportaban dos armas largas tipo carabina, ambas con la documentación correspondiente, al igual que el rodado. Sin embargo, al verificarse que la temporada de caza —según la Ley Provincial N° 2.373— está habilitada únicamente entre el 1 de abril y el 31 de agosto, se determinó que el transporte de la carne era ilegal por encontrarse fuera de plazo.

En total, se decomisaron unas 90 piezas, entre paletas, lomos y cuartos de guanaco. La carne fue secuestrada e incinerada conforme a la normativa vigente.

Las actuaciones administrativas quedaron a cargo del Consejo Agrario Provincial – Delegación Puerto San Julián. En tanto, se constató que los hombres no registraban medidas judiciales pendientes en el sistema SIFCOP.