Declaran de interés provincial el programa de capacitación en maquinarias pesadas en Santa Cruz

La Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz declaró de interés provincial el “Programa Provincial de introducción al mundo de maquinarias pesadas”, una iniciativa impulsada por Distrigas S.A., la Administración General de Vialidad Provincial y profesionales técnicos, que se desarrolla en distintas localidades y comenzó en marzo en Las Heras.

El Poder Legislativo provincial aprobó la Declaración N° 004/2026, mediante la cual se reconoce la importancia del programa de capacitación orientado al manejo de maquinaria pesada.

La propuesta apunta a fortalecer la formación técnica y laboral de los santacruceños, generando nuevas oportunidades en sectores vinculados a la obra pública y los servicios.

Capacitación con alcance en toda la provincia

El programa es dictado por Distrigas S.A., la Administración General de Vialidad Provincial y profesionales técnicos, y se lleva adelante en distintas localidades de Santa Cruz.

El ciclo de formación tuvo su inicio el pasado 2 de marzo en la ciudad de Las Heras, con el objetivo de extenderse a otros puntos del territorio provincial.

Impulso a la formación y el empleo

Desde el ámbito legislativo destacaron que este tipo de propuestas contribuyen a mejorar la empleabilidad y brindar herramientas concretas para la inserción laboral en áreas estratégicas.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Claudio Vidal busca fortalecer la formación técnica en el interior provincial y preparar a la mano de obra local para los desafíos productivos que demanda la región.