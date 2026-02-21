Declaración del intendente Pablo Grasso sobre obra cloacal en barrio El Faro

Con mano de obra y fondos 100% municipales, comenzamos a concretar mil metros de conexión cloacal en la calle Bustamante

Esta obra representa una de las últimas etapas para lograr la conexión total del barrio El Faro, mejorando la calidad de vida de los vecinos y acompañando el crecimiento de la ciudad.

Pablo Grazzo explico “Esta es una obra muy importante para el barrio El Faro, una obra de mil metros de conexión cloacal sobre la calle Bustamante, que forma parte de una de las últimas etapas para poder lograr la conexión total del barrio.

Esto significa mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, poder seguir acompañando el crecimiento de nuestra ciudad, y continuar con el compromiso que asumimos de llevar servicios esenciales a cada sector. Sabemos lo importante que es contar con este tipo de infraestructura, y por eso seguimos avanzando con obras que son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de toda la comunidad.”