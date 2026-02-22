Décima Segunda Edición de “Cortes Solidarios” en el Barrio Gran Jardín

La iniciativa solidaria se desarrolló en la Unión Vecinal del barrio Gran Jardín con cortes gratuitos, feria de emprendedores y encuentro de murgas.

La Municipalidad de Caleta Olivia acompañó una nueva edición de “Cortes Solidarios”, que se llevó adelante en la Unión Vecinal del barrio Gran Jardín, con una amplia participación de vecinos desde las primeras horas del día.

La supervisora de Planes y Programas, Romina Tell, destacó que se trata de la décima segunda edición de esta propuesta comunitaria que comenzó “muy temprano y con un mundo de gente”. En esta oportunidad, los cortes de cabello gratuitos están a cargo de los jóvenes de Barber King Studio, quienes se sumaron solidariamente a la iniciativa.

Además de los cortes solidarios, desde las 16:00 se realizó una feria de emprendedores con la colaboración de un alimento no perecedero como única contribución, y a partir de las 17:00, se llevó adelante un encuentro de murgas con la participación de La Murga Franca, Los Covacheros, Revolución Murguera y la comparsa Santo Delirio, proveniente de la localidad vecina de Pico Truncado, cuyos integrantes fueron recibidos y agasajados con un almuerzo.

Tell explicó que la comisión vecinal está integrada actualmente por seis personas del programa Proacom, quienes sostienen un merendero y comedor comunitario que asiste diariamente a niños del sector, muchos de los cuales concurren a instituciones educativas cercanas. Allí reciben almuerzo y merienda, fortaleciendo el acompañamiento social en el barrio.

“El corte solidario es totalmente gratuito, no tienen que traer nada. Lo único que pedimos es un alimento no perecedero para la feria. También estamos compartiendo pizzas caseras y disfrutando de una jornada hermosa acompañados por el clima”, expresó la supervisora.

Finalmente, se recordó que la sede vecinal permanece abierta a la comunidad para recibir donaciones y que quienes deseen colaborar o alquilar el espacio para actividades podrán hacerlo, contribuyendo así al sostenimiento del merendero y comedor comunitario.