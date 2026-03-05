Debido a la alta demanda, se repetirá la capacitación en Manejo Seguro de Autoelevadores con certificación oficial

La propuesta es organizada por la Supervisión de Formación Profesional, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, y sumó una nueva fecha tras agotarse los cupos iniciales. Otorga doble certificación con aval nacional y carnet habilitante.

La Supervisión de Formación Profesional, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa de la Municipalidad de Caleta Olivia, lleva adelante la capacitación en Manejo Seguro de Autoelevadores, destinada a trabajadores del sector y público en general.

Debido a la alta demanda registrada para los días 7 y 8 de marzo, fecha cuyos cupos ya se encuentran completos, se confirmó un nuevo dictado para los días 14 y 15, manteniéndose abierta la inscripción para esta segunda instancia.

El técnico en Seguridad e Higiene Laboral, Víctor Mansilla, explicó que el curso cuenta con aval de una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, lo que le otorga respaldo normativo a nivel nacional. Además, los participantes recibirán certificación de la Cámara Argentina de Capacitación Laboral, constituyendo una doble certificación válida en todo el país.

Asimismo, se entregará un carnet habilitante para la conducción de autoelevadores en ámbitos laborales cerrados, como empresas o entes públicos. Si bien este carnet debe ser emitido formalmente por el empleador, en esta instancia se otorga como paso previo, facilitando la inserción laboral de los cursantes, ya que muchas empresas solicitan contar con esta acreditación al momento de la contratación.

Finalmente, Mansilla destacó la importancia de este tipo de capacitaciones, señalando que el crecimiento del sector logístico demanda cada vez más personal capacitado y certificado. También remarcó la necesidad de conocer las implicancias legales y los riesgos asociados a la conducción de este tipo de maquinaria, a fin de prevenir accidentes graves.

Las personas interesadas en inscribirse para la nueva fecha deberán comunicarse al número telefónico difundido por la Subsecretaría en los canales oficiales del municipio.