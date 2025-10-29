“De pie, abrazados por la canción”: Caleta Olivia se prepara para vivir el 3° Encuentro Caleta Coral

Del 7 al 9 de noviembre, coros de todo el país se reunirán en Caleta Olivia para compartir tres jornadas de música, capacitación y canto colectivo. La actividad, organizada por Bandada Coral, contará con la dirección del reconocido Maestro Eduardo Ferraudi.

La ciudad de Caleta Olivia será sede, una vez más, de una gran celebración del canto coral con la realización del 3° Encuentro Caleta Coral, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre bajo el lema “De pie, abrazados por la canción”.

En diálogo con La Mañana en Patagonia, la Lic. Verónica Següino, integrante de Bandada Coral y una de las organizadoras del evento, destacó el crecimiento sostenido de la propuesta:

“Es la tercera vez que realizamos este encuentro y la finalidad es poder instalar unas jornadas que tengan un poco de capacitación, un encuentro de voces corales y muchos cantos”, expresó.

Següino explicó que esta edición contará con la participación especial del Maestro Eduardo Ferraudi, quien llegará desde Buenos Aires para coordinar los talleres centrales del encuentro.

“Ferraudi es un director muy reconocido y con mucha trayectoria. Este encuentro tiene varias instancias: un momento de taller que es lo más fuerte y dura todo el fin de semana; otra instancia de conciertos para que la gente pueda ir a escuchar a los distintos coros que vienen desde otros lugares y también a los de acá; y por último, en la última jornada, se arma un gran coro con todos los coros participantes”, detalló.

Según la organización, este coro final reunirá a más de 90 voces que interpretarán las obras trabajadas durante las jornadas previas.

“Lo vemos como un logro porque sostener este tipo de eventos a lo largo del tiempo no es fácil. Lo que queríamos desde un principio es ser un encuentro de referencia del canto coral en Santa Cruz, y de a poquito lo vamos logrando”, afirmó Següino.

El Encuentro Caleta Coral se consolida así como un espacio de intercambio artístico y crecimiento colectivo, que promueve la música coral como herramienta de unión, aprendizaje y emoción compartida.