De Los Antiguos a México: la Academia Cruz del Sur representa a Santa Cruz en un festival internacional

La delegación de la localidad de Los Antiguos participa de la 7°Edicion del “Festi-Parejas Internacional México 2026” con el acompañamiento del Gobierno de Claudio Vidal, quien facilitó los pasajes para el viaje. Además, se proyecta una futura visita de autoridades mexicanas a Santa Cruz en 2027.

La Academia de Danzas Cruz del Sur, dirigida por Antonio Méndez, partió rumbo a México para participar de la 7° Edición del “Festi-Parejas Internacional México 2026”, que se desarrolla del 30 de marzo al 12 de abril y reúne a delegaciones de Colombia, Panamá, Chile, Ecuador, Costa Rica, Argentina y el país anfitrión.

La delegación santacruceña, compuesta por 12 bailarines, se encuentra representando a la provincia y al país en distintas localidades del estado de Michoacán, llevando el folclore argentino a escenarios internacionales.

Representación cultural con apoyo provincial

En diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, Antonio Méndez indicó: “Quiero agradecer al Gobierno de Santa Cruz y al gobernador Claudio Vidal que sin su ayuda no podríamos haber hecho este viaje. Estamos sumamente felices de representar tanto a la provincia como al país y hasta el momento llevamos cinco presentaciones, quedan algunas más y el próximo 13 de abril estamos regresando para Argentina”.

“La invitación surgió porque ya habíamos participado del festival en octubre del año pasado, nos contactamos con Miguel Salgado, representante de acá quien nos comentó sobre este encuentro. Cuando el gobernador Claudio Vidal estuvo de agenda en Los Antiguos, le expliqué la situación por la que estábamos atravesando y la forma de representar culturalmente a Santa Cruz, por ende, le gustó la idea y nos ayudó con los 12 pasajes”, explicó.

Asimismo, Méndez comentó: “Estando en el festival, hablé con Vidal y le dije que autoridades mexicanas, específicamente, la presidenta municipal de Arteaga, Michoacán Wendoly Alejandra Avellaneda Torres quieren viajar y conocer tanto Los Antiguos como la provincia en el mes de febrero del próximo año”.

“La delegación está compuesta por 12 bailarines, 7 mujeres, 6 varones, somos la única delegación y estamos contentos. Estos festivales son sumamente importantes para mostrar nuestra cultura, provincia y el país al mundo”, señaló.

Intercambio cultural y proyección internacional

Por su parte, Miguel Angel Salgado Vargas, representante internacional, valoró la participación de la delegación argentina y el respaldo institucional recibido. “Quiero agradecer al gobernador Claudio Vidal que les dio la oportunidad de viajar. Estos apoyos son la semilla que deben sembrar los gobernantes, porque los jóvenes representan a una gran nación como Argentina”.

“Durante este tiempo, la delegación estuvo en el Municipio de Arteaga, en el Estado de Michoacán; Playa Azul, Aquila y Caleta de Campos. Allí en el festival, se realizan las presentaciones, pero también se brindan algunos cursos y estas son relativamente en tiempos muy cortos para que el bailarín tenga un trato digno y de calidad”, sostuvo.

Vínculos institucionales y futuras invitaciones

Además, Miguel Salgado declaró que “la presidenta municipal de Arteaga, Michoacán Wendoly Alejandra Avellaneda Torres nos recibió en la primera comunidad e hizo un acuerdo con Antonio para poder enviarle una invitación directamente de embajada a embajada para ver si ella nos acompaña en la próxima invitación que tenemos para febrero del próximo año en Los Antiguos. Estamos muy orgullosos, yo como representante de ellos de que estén aquí”.