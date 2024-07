De la Torre: “El primer amparo por tarifas de gas fue en Santa Cruz”

Así lo indicó el presidente de Distrigas S.A, Marcelo de la Torre, en el marco de la prórroga habilitada hasta el 4 de septiembre para inscribirse al RASE, destacando las acciones generadas por el gobierno provincial, para frenar el impacto de los aumentos tarifarios y proteger los derechos de los usuarios mediante la presentación de un amparo judicial.

El RASE, establecido bajo el Decreto N°332/2022, clasifica a los usuarios en tres niveles según sus ingresos: N1 (altos ingresos), N2 (bajos ingresos) y N3 (ingresos medios). En diálogo con Lu14 Radio Provincia de Santa Cruz, el presidente de Distrigas S.A, Marcelo De la Torre, enfatizó que este sistema es indispensable para mitigar los efectos de los recientes incrementos en las tarifas de gas.



“En abril de este año, la Secretaría de Energía de Nación y el ENARGAS modificaron todo. Ahí tuvimos un aumento muy grande; primero porque se pasó de metros cúbicos a millones de BTU, que eso no sería problema, la unidad de medida nada más, pero después se pasó la tarifa de pesos a dólares, por lo que, desde abril de este año que todo el consumo de gas, es en dólares. En esa oportunidad se eliminó el subsidio que teníamos las provincias productoras de gas y patagónicas, así es que quedamos con los mismos precios en el valor del gas que el resto del país”, explicó.



Vale destacar que “nuestra provincia era beneficiaria de un doble subsidio que abarcaba: una por ser productoras de gas y otra por la zona fría”. Si bien “la zona fría sigue estando vigente, lo que es el diferencial por ser productor de gas se perdió, y es por eso que los aumentos de gas vinieron muy altos”.



Santa Cruz, históricamente beneficiada con subsidios adicionales por ser una provincia productora de gas y una zona fría, ha sido particularmente afectada. De la Torre destacó que, oportunamente, “el amparo presentado en Santa Cruz fue el primero y obtuvo un fallo favorable en primera instancia para los usuarios, aunque el proceso aún no ha concluido”, mencionó.



El presidente de Distrigas S.A explicó que “todos los argentinos tuvimos la posibilidad de optar, de inscribirnos o no en el nuevo sistema de subsidios, y aquellos que eran tarifa social se pasaron compulsivamente”. Muchos no pudieron inscribirse inicialmente, pero ahora se ha extendido el plazo hasta el 4 de septiembre para permitir la inscripción en el RASE. “Es fundamental que los usuarios que lo necesita, se inscriban para acceder a los subsidios y aliviar la carga económica”, enfatizó.

Los interesados pueden inscribirse o modificar sus datos en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios.

Para finalizar, subrayó la importancia de esta prórroga como una oportunidad para que los usuarios accedan a subsidios, mitigando así el impacto de los aumentos tarifarios. Reiteró la necesidad de que “quienes tengan acceso a la tecnología ayuden a sus familiares mayores en el proceso de inscripción”. Y valoró el “esfuerzo conjunto entre el gobierno provincial, las asociaciones y los municipios para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder al subsidio energético”, finalizó.