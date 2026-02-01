De la teoría a la práctica: Puerto Santa Cruz se prepara para Maquinaria Pesada

En una apuesta firme por la educación técnica y el crecimiento productivo de la región, la Municipalidad de Puerto Santa Cruz, en conjunto con el Gobierno de la Provincia, llevó adelante una exitosa jornada de inscripción y regularización para la Capacitación en Maquinaria Pesada 2026.

Esta iniciativa forma parte del programa estratégico impulsado por el gobernador Claudio Vidal, que busca descentralizar el conocimiento y brindar herramientas de empleo real a cada localidad santacruceña.

El operativo tuvo como sede el Centro de Integración Comunitaria (CIC), donde la actividad fue coordinada de manera presencial por el intendente Juan Manuel Bórquez, y el subgerente provincial de Distrigas SA, Maximiliano Gómez.

Un éxito precedente: Más de 250 capacitados

La relevancia de este programa en Puerto Santa Cruz no es casual. Gracias a la gestión directa del intendente Bórquez, el ciclo anterior marcó un hito histórico para la localidad, logrando superar los 250 vecinos capacitados. Este despliegue fue posible gracias a una logística, que puso a disposición de los alumnos más de 7 unidades de maquinaria pesada, garantizando una eficiencia operativa que permite realizar tareas complejas en poco tiempo, superando ampliamente la capacidad del trabajo manual.

“Nuestra gestión tiene la premisa de no dejar a nadie atrás. Tras el éxito del año pasado, hoy estamos cumpliendo con aquellos que esperaban su turno”, subrayó el intendente Bórquez. Con el registro ya en marcha, la localidad se prepara para una nueva etapa de formación que promete seguir transformando el perfil laboral de sus habitantes.