De Finlandia a El Calafate: realizaron el traspaso de bandera de The Winter Swimming World Championship

En la ciudad de Oulu, Finlandia, se realizó el acto oficial de traspaso de bandera de The Winter Swimming World Championship, confirmando que la próxima edición del campeonato mundial se realizará en El Calafate en 2028.

La ceremonia se llevó a cabo en el marco de la actual edición del campeonato que reúne a más de 1.700 nadadores de más de 50 países, y contó con la participación de autoridades, atletas y representantes del turismo y el deporte internacional.

El evento dio inicio con palabras alusivas por parte de las autoridades localidades y el embajador de Argentina en Finlandia, Carlos Mascias. En representación de la provincia participaron la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, junto al secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa, quienes acompañaron a la delegación argentina de nadadores durante el traspaso simbólico, que marca el inicio del camino hacia la organización del evento en la Patagonia.

La llegada del campeonato mundial a Santa Cruz constituye un hecho histórico para esta disciplina, ya que será la primera vez en más de tres décadas que el evento se realizará fuera de los países nórdicos.

La concreción de esta sede es fruto del trabajo conjunto impulsado por la Fundación Nadando Argentina, encabezada por Matías Ola, junto a organismos nacionales vinculados a la promoción turística internacional como el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), la secretaría de Turismo de Nación, y la marca Visit Argentina, que acompañaron la candidatura argentina para recibir el evento.

Al respecto, Ricci, destacó la relevancia de este paso para la provincia, y remarcó: “Este traspaso oficial confirma que Santa Cruz será parte de un evento deportivo de alcance mundial. Para nosotros es una oportunidad enorme de mostrar nuestros paisajes, fortalecer el turismo deportivo y continuar posicionando a El Calafate en una agenda que convoca a atletas y visitantes de todo el mundo”.

Por su parte, Gamboa, subrayó el impacto que tendrá el evento para el destino: “Eventos de esta magnitud permiten proyectar a Santa Cruz en nuevos mercados turísticos. La natación en aguas frías se está consolidando como una disciplina con gran crecimiento internacional, y la provincia reúne condiciones únicas para ser escenario de este tipo de competencias”.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se continúa impulsando iniciativas que integran deporte, turismo y promoción internacional, en línea con el desarrollo productivo promovido por el gobernador Claudio Vidal, que busca ampliar la proyección de la provincia en escenarios globales y generar nuevas oportunidades para la actividad turística.