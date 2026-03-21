De Caleta Olivia a Italia: Ignacio Mairán va por su sueño internacional

En una emotiva comunicación telefónica con el programa Centralizate, conocimos la historia de Ignacio Mairán, joven futbolista de Caleta Olivia que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera: fue seleccionado para viajar a Italia en el mes de mayo y tener la posibilidad de realizar pruebas futbolísticas en el exterior.



Durante la entrevista, Ignacio compartió su alegría, pero también la responsabilidad que implica esta oportunidad. Con mucho esfuerzo y dedicación, viene trabajando hace años por este objetivo, y hoy está cada vez más cerca de cumplir su sueño de jugar profesionalmente y dar el salto al fútbol internacional.



Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de experiencias, el viaje requiere una inversión importante. Por eso, actualmente se encuentra organizando distintas acciones para recaudar fondos que le permitan cubrir los gastos y concretar este desafío.



En ese marco, este sábado 21 se llevará a cabo un evento especial de cachengue +30, pensado no solo como una noche para disfrutar y bailar, sino también como una oportunidad para que la comunidad pueda acompañar y aportar su granito de arena. La propuesta busca reunir a vecinos, amigos y a todos aquellos que quieran colaborar con Ignacio en este camino.



Desde Centralizate destacaron la importancia de apoyar a los talentos locales y acompañar estos sueños que representan no solo un logro personal, sino también un orgullo para toda la ciudad. Cada aporte, por mínimo que sea, suma y acerca un poco más a Ignacio a su objetivo.



La invitación está abierta a toda la comunidad: sumarse, disfrutar y ser parte de esta historia que recién comienza, con la ilusión puesta en que muy pronto un jugador de Caleta Olivia esté dando sus primeros pasos en el fútbol italiano.