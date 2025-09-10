Darán inicio las Semifinales del Campeonato Argentino Amateur de Ajedrez 2025 en Río Gallegos

La capital de Santa Cruz será la anfitriona, del 12 al 14 de septiembre, en el Museo Regional Molina, de las semifinales del Campeonato Argentino Amateur “Memorial MF Gustavo Méndez”, organizadas bajo normas de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El evento forma parte del circuito oficial de la Federación Argentina de Ajedrez y representa una instancia clave rumbo a la final nacional, que se jugará en diciembre en Villa Carlos Paz.

Esta actividad se enmarca en el Programa Provincial Pulso Creativo, una política pública impulsada por la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de Santa Cruz, que promueve la formación, producción y visibilidad de las juventudes como protagonistas de la vida cultural contemporánea.

A través de propuestas integrales que abarcan disciplinas como música, pensamiento lógico, artes escénicas y cultura digital, Pulso Creativo busca generar espacios reales y sostenidos para el desarrollo de habilidades técnicas y blandas, fomentando la empleabilidad creativa y la inclusión territorial.

La realización del Memorial Maestro FIDE Gustavo Méndez en Río Gallegos se alínea con estos objetivos, fortaleciendo el acceso a instancias formativas de calidad y consolidando el ajedrez como una práctica cultural estratégica en la provincia.

El torneo se desarrollará en siete rondas con ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento, válido para el ranking ELO estándar (escala de puntuaciones). La dirección arbitral estará a cargo del Árbitro Nacional Leandro Fernández (ID FIDE 145661). Se premiará a los tres primeros puestos, y se otorgarán distinciones especiales al mejor jugador femenino, mejor sub 18 y mejor sub 14.

Además, el evento incluirá actividades complementarias abiertas al público y a los participantes. El jueves 11 de septiembre se realizará una exhibición de partidas simultáneas a cargo del Maestro Nacional Matías Campeón. El jueves 12, a las 21:00, se dictará una clase magistral por el Maestro Nacional Walter Díaz. El domingo 14, a las 19:30, se jugará un torneo blitz válido para el ELO rápido, con sistema suizo a siete rondas y ritmo de juego 3+2.

La inscripción general para el torneo principal tiene un valor de $20.000, mientras que el torneo blitz tendrá un costo de $5.000. Las actividades se desarrollarán en el Museo Regional Padre Manuel Jesús Molina, ubicado en Ramón y Cajal 51. Este encuentro rinde homenaje al Maestro FIDE Gustavo Méndez, figura clave en la historia del ajedrez santacruceño, y reafirma el compromiso de la provincia con el desarrollo del deporte, la formación técnica y el intercambio cultural entre jugadores de todo el país.