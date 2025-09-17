Daniel Gardonio: “Creo en la política como una herramienta de cambio”

Así lo manifestó, el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, durante el acto central por el 124° Aniversario de la fundación de Puerto San Julián. A la vez, habló de las obras que se concretan en la localidad con el acompañamiento del Gobierno Provincial.



Durante la ceremonia central que tuvo lugar en el Mástil Central, el jefe comunal, Daniel Gardonio, manifestó en primera instancia: “Cuando uno piensa en estos 124 años de historia y todo el esfuerzo que fueron haciendo nuestros abuelos, y ahora al inaugurar esa plazoleta de una familia tradicional de San Julián nos permitirá reconocer a los inmigrantes españoles y a todos los inmigrantes por su esfuerzo”.



En ese marco, Gardonio habló de las obras que se hicieron en la localidad a lo largo de este tiempo. “Muchos logros se consiguieron con financiamientos propios, es decir, de todos los vecinos, como fue el caso de la pavimentación de una calle de 300 lotes. Esa obra está en desarrollo con la ayuda de todos los vecinos. Y así vamos desarrollando obras que hacen al bien común. A veces recibimos financiamiento del Gobierno de la Provincia, como es la obra de gas de 500 lotes”, detalló.



Por otra parte, intendente local manifestó: “Creo en la política como una herramienta de cambio y no creo que la política tenga una bandera partidaria cuando se está al frente de la comunidad, solo cuenta la nuestra, la de San Julián”.



Más adelante, Gardonio tuvo un párrafo especial para la Agencia de Desarrollo, ya que es una herramienta que tienen los sanjulianenses y la tienen que aprovechar. “A través de la agencia se llega a aportes importantes, a distintas instituciones de nuestra localidad, a las escuelas, a las fuerzas de seguridad, al hospital local con aportes en tecnología por más de 260 millones de pesos, y también aportes para la municipalidad local, con todas las maquinarias necesarias”, explicó.



“En estas fiestas, tengo solo agradecimiento y disculpas por lo que no pudimos hacer. Pero tengo la convicción de que trabajamos para nuestro pueblo, sin intereses propios. Les agradezco a todos por sus votos de confianza para estar al frente como intendente, aceptando los errores cometidos”, sostuvo Gardonio antes de finalizar.



“Aceptamos las disculpas por parte el jefe de Gabinete. Pero debo decir que nosotros y la comunidad de San Julián, sentíamos mucho enojo con el Gobierno cuando veíamos la ruptura de nuestro acueducto. No soy necio para reconocer el momento que estaos viviendo, pero hay cuestiones urgentes y hay que tratarlas con la prioridad que se necesita”, concluyó.