Daniel Álvarez se reunió con el intendente Carambia en Las Heras y recorrió obras

El jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, cumplió agenda institucional en la localidad de Las Heras, donde fue recibido por el intendente Antonio Carambia. Durante el encuentro repasaron el avance de las obras que se ejecutan por administración municipal y aquellas proyectadas junto al Gobierno Provincial.

Posteriormente, Álvarez recorrió junto al jefe comunal los trabajos de adoquinado de calles que realiza personal municipal, dialogó con los trabajadores y destacó el impacto positivo de este tipo de infraestructura, que combina rapidez de ejecución, reducción de costos y generación de empleo local. Acompañó además, el diputado por el Pueblo, Javier Jara.

La agenda en Las Heras incluyó además una reunión con delegados de la construcción, en la que se abordó la importancia de la obra pública como motor de empleo y desarrollo.

En sus declaraciones, Álvarez subrayó que el trabajo conjunto entre la provincia y los municipios es clave para llevar adelante soluciones concretas en materia de infraestructura y empleo: “Semana tras semana estamos viendo que se reactivan proyectos en distintos puntos de Santa Cruz. Eso es devolverles dignidad a las comunidades y dar respuestas que se ven en el día a día de cada localidad”, señaló.

Por la tarde, Álvarez se trasladó a Caleta Olivia, donde acompañará la reactivación de la obra del cuartel de bomberos y mantendrá nuevas reuniones institucionales.