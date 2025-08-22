Daniel Álvarez recorrió obras junto al intendente Pablo Carrizo

Este jueves 21 de agosto, el jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia Daniel Álvarez realizó un recorrido junto al intendente Pablo Carrizo para observar el avance de las obras que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad.

Álvarez expresó su buena impresión en su paso por la localidad: “Viendo con mucha alegría este avance de obras que se realiza en toda la ciudad”.

“Es importante que, como contribuyentes, podamos comprobar que el dinero aportado vuelve en servicios y mejoras para la vida cotidiana de cada uno de los caletenses”. En este marco, dialogó con vecinos que manifestaron su contento al ver concretada una obra muy esperada: la canalización de la calle Alvear.

En su recorrido destacó las mejoras visibles en un año y medio de gestión que lleva el intendente. “Se empiezan a ver cambios positivos y un cambio en la actitud de la gente” destacando que “hay de mayor tolerancia del empleado municipal que está viendo una gestión distinta”.

Por su parte, días atrás el intendente Pablo Carrizo, a través del programa Más Gestión, se reunió con la comisión de la Unión Vecinal del barrio Perito Moreno, que había solicitado intervenir en la mencionada arteria, uno de los puntos críticos durante episodios de contingencia climática. La obra incluye la pavimentación de 40 metros lineales, que se extenderá hacia la calle Malvinas Argentinas.

“Esto forma parte de lo que tenemos planificado y programado para la ciudad. Se viene trabajando en los distintos barrios con bacheo, adoquinado, pavimentación y forestación”, expresó el intendente, quien además agradeció a los empleados municipales por su desempeño.

Respecto a la presencia del jefe de Gabinete, Carrizo subrayó: “En este recorrido le mostramos lo que tenemos proyectado para Caleta Olivia y lo que ya se viene realizando”.