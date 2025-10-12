Daniel Álvarez recorrió la obra de la Ruta Provincial N°41 en El Chaltén

El Gobierno de Santa Cruz continúa avanzando en las obras de infraestructura vial, que son claves para la conectividad y el desarrollo turístico de la provincia. En el marco de la visita por el 40ᵒ aniversario de la localidad, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, visitó y recorrió los trabajos que la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) realiza sobre la Ruta Provincial N°41 (ex-Ruta Nacional N°23), en el acceso a la localidad de El Chaltén.

El funcionario estuvo acompañado por el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer, quien brindó detalles técnicos sobre la ejecución de los trabajos, los cuales buscan optimizar la transitabilidad y garantizar la seguridad vial, en un sector de alto valor paisajístico y estratégico.

Durante la recorrida, el jefe de Gabinete Daniel Álvarez destacó la importancia de estas acciones: “Es fundamental que el Estado Provincial, a través de Vialidad, mantenga un ritmo sostenido de obra pública en toda Santa Cruz. Esta ruta es la puerta de entrada a uno de los destinos más importantes del país, y la calidad de su acceso es una prioridad. Refleja el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la infraestructura y el fortalecimiento del turismo como motor económico”.

Asimismo, resaltó “la planificación y transparencia en el uso de los recursos provinciales” para este tipo de obras, que benefician directamente a la comunidad local y potencian la matriz productiva regional.

Detalles de la obra en un corredor fundamental

La Ruta Provincial N°41 es un corredor fundamental que no sólo conecta a El Chaltén con la Ruta Nacional N°40, sino que también es la vía principal hacia el turístico Lago del Desierto.

La intervención actual, llevada a cabo por la AGVP, se centra en tareas de remediación y mejoramiento en sectores que fueron afectados por eventos climáticos extremos.

Los trabajos incluyen la estabilización de taludes, el movimiento de suelo y el aporte de material para dejar la calzada en óptimas condiciones, especialmente de cara a la próxima temporada turística, asegurando una circulación segura para residentes y visitantes.

El Gobierno de Santa Cruz reafirma su decisión de continuar con las inversiones necesarias, para mejorar la red vial y garantizar la conectividad segura en toda la provincia.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.