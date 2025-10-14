Daniel Álvarez recorrió instituciones y obras en ejecución en Puerto San Julián

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, desarrolló una amplia agenda de trabajo en Puerto San Julián, donde junto al intendente Daniel Gardonio, el concejal Francisco Oyarzún y el secretario de Gobierno del municipio Omar Fernández, recorrió instituciones locales y verificó el avance de distintas obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los vecinos.



La jornada comenzó con una visita institucional al Club Atlético San Julián, donde Álvarez fue recibido por la comisión directiva. Durante el encuentro, escuchó de primera mano la realidad actual de la institución, los proyectos en carpeta y las necesidades de infraestructura que presenta el club.



Durante el recorrido por las instalaciones —que incluyen un gimnasio con cancha de futsal, dos canchas de pádel y el predio destinado a la futura cancha de fútbol— el jefe de Gabinete asumió el compromiso de avanzar durante el próximo año en la provisión e instalación del césped sintético, una demanda largamente esperada por la comunidad deportiva local.



Posteriormente, Álvarez, junto al intendente Gardonio y el secretario de Obras y Servicios Públicos Arturo Manyares, recorrió los trabajos que se están ejecutando para mejorar la infraestructura urbana y los servicios esenciales para los vecinos, destacándose las obras de pavimentación en el Sector 300 Lotes, donde comenzó el llenado con hormigón en la calle Colectora Sur, entre el acceso a Costanera Sur y la calle Raúl Alfonsín, hasta la intersección con Alfredo Vergnolli, camino a la zona de chacras.



Esta importante obra, adjudicada mediante la Licitación Pública N.º 01/2025 y financiada con fondos propios del municipio por más de $1.093 millones, beneficiará directamente a 95 frentistas y mejorará la circulación para toda la comunidad.



“Estas obras no solo mejoran la infraestructura y la conectividad, también generan trabajo local y consolidan un modelo de gestión que caracteriza desde hace muchos años a la administración del intendente Daniel Gardonio”, señaló Álvarez.