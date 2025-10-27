Daniel Álvarez reconoció la derrota y llamó a fortalecer la unidad: “Santa Cruz necesita de cada uno de nosotros”

El candidato de Provincias Unidas aceptó los resultados de las elecciones legislativas y pidió mantener la esperanza y el compromiso con la provincia. En el mismo tono, el gobernador Claudio Vidal destacó el valor democrático del proceso y llamó a “seguir trabajando sin bajar los brazos”.

Tras conocerse los resultados definitivos de las elecciones legislativas en Santa Cruz, que dejaron a Fuerza Santacruceña con el 32,10 % de los votos y a La Libertad Avanza con el 31,70 %, el candidato de Provincias Unidas, José Daniel Álvarez, reconoció la derrota de su espacio político y destacó la importancia de respetar la decisión popular.

“Creo que es justo y también habla de mucha madurez política reconocer la derrota cuando el pueblo habla. Gracias a Dios, vivimos en un país libre en el cual podemos elegir libremente a quienes queremos que nos representen. Hoy habló el pueblo y hay que respetarlo”, expresó Álvarez al dirigirse a la militancia una vez concluido el escrutinio.

El dirigente sostuvo que los resultados deben servir como punto de partida para redoblar esfuerzos. “Hay que hacer lectura de esto y seguir trabajando porque, por sobre todas las cosas, hay mucha gente nuestra que sigue necesitando que les llevemos soluciones. Todavía hay mucho para dar, muchísimo para dar”, remarcó.

Álvarez enfatizó que su espacio político continuará comprometido con la comunidad: “No nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir trabajando como lo hicimos durante estos dos meses y medio, de cara a la gente, con la frente en alto, caminando tranquilos por la calle, con las manos limpias. Eso es lo que nuestra gente necesita entender”, aseguró.

En ese sentido, llamó a recuperar la confianza en la política a través de la participación y la honestidad: “Hay que seguir metiendo más gente sana y honesta en la política para que participe, para que caiga, se tropiece y se levante, pero siempre adelante”.

El ex candidato cerró su mensaje con un tono esperanzador: “Tenemos que perseverar, no hay que rendirse. Vamos a levantarnos con más fuerza mañana para seguir trabajando porque Santa Cruz necesita de cada uno de nosotros”.

Por su parte, el gobernador Claudio Vidal también se expresó tras el cierre del escrutinio y valoró el esfuerzo de su equipo de campaña, además de felicitar a las fuerzas ganadoras. “A veces se gana, a veces se pierde, pero la provincia tiene que ponerse de pie. Esta elección fue durísima, pero pacífica, y eso también es un motivo de orgullo”, señaló.

Vidal consideró que los resultados reflejan un mensaje claro de la ciudadanía: “Si hay cuestiones que debemos corregir, es lo que corresponde. Felicitar a los ganadores, corresponde también”.

El mandatario concluyó con un mensaje de continuidad y trabajo colectivo: “Santa Cruz tiene que seguir adelante. La provincia está cambiando, y aunque a los partidos provinciales les cueste competir frente a estructuras nacionales, estoy satisfecho con lo que hemos construido hasta aquí”.

