Daniel Álvarez: “Este Gobierno está comprometido con su pueblo a trabajar desde el corazón, para y por los santacruceños”

Así lo sostuvo el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, quien representó al Gobierno Provincial, en los actos centrales por el 104° Aniversario de la fundación de Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kayke. Destacó el trabajo conjunto del Gobierno con la Comisión de Fomento, y valoró la visión de futuro que debe guiar a quienes hoy ocupan responsabilidades institucionales.

Hoy la pujante localidad santacruceña se encuentra conmemorando un año más de vida, y desde la Comisión de Fomento se planificaron una serie de actividades para celebrarlo junto a toda su comunidad.

El presidente de la Comisión de Fomento de Koluel Kayke, Tomás Cabral, acompañado por su gabinete participó del acto central, que contó además con la presencia de una comitiva del Gobierno Provincial, encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez.

El cronograma de los festejos dio en el mural Centenario, continuando posteriormente con la inauguración del Gimnasio Comunal “Eva Duarte”, una misa en la capilla local, y la apertura del Juzgado de Paz, entre otras acciones.

En ese contexto, el Jefe de Gabinete de Ministros, destacó el valor del esfuerzo de los pioneros y el compromiso de las actuales autoridades locales. “Hoy, con mucho orgullo, Koluel Kayke tiene un espacio polideportivo en el cual la comunidad va a aprender disciplina, respeto y también recibirá deportistas de otras localidades. Este lugar va a enriquecer a la comunidad”, expresó.

El funcionario resaltó además el trabajo conjunto entre la Comisión de Fomento y el Gobierno Provincial, que permitirá avanzar con cordones, cunetas y veredas a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, además de la extensión de la red de gas y la construcción de seis nuevas viviendas para los vecinos.

Álvarez puso en valor la visión de futuro que debe guiar a quienes hoy ocupan responsabilidades institucionales. “Hay que trabajar, dejar de lado el egoísmo y el egocentrismo, y hacerlo por los demás. El tiempo pasa muy rápido y no debemos desaprovecharlo en peleas o injurias”, remarcó.

Finalmente, transmitió el compromiso del gobernador Vidal de acompañar el crecimiento de todas las comunidades de la provincia. “Este Gobierno está comprometido con su pueblo a trabajar desde el corazón, para y por los santacruceños. Queremos volver a ser nombrados en la República Argentina como una provincia pujante, solidaria y generosa, con todas las oportunidades para crecer”, aseguró.