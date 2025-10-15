Daniel Álvarez encabezó una jornada de trabajo en Puerto Santa Cruz junto al intendente Juan Manuel Bórquez

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, desarrolló una intensa jornada de trabajo en Puerto Santa Cruz, junto al intendente Juan Manuel Bórquez y parte de su gabinete.

Durante la visita, se verificaron avances y proyectos estratégicos que el Gobierno Provincial impulsa en articulación con el municipio, para fortalecer el desarrollo local.

En primer término, las autoridades recorrieron el predio donde se construirá el nuevo polideportivo municipal, una obra financiada con fondos provinciales que permitirá sumar infraestructura deportiva de calidad y promover la actividad física y la integración comunitaria.

Posteriormente, Álvarez y el intendente visitaron las 20 viviendas que serán finalizadas con acompañamiento de la provincia, destinadas a madres solteras de la localidad, en el marco del programa habitacional que busca brindar soluciones concretas a familias que esperan su casa propia.

La jornada concluyó con una recorrida por el proyecto avícola municipal, que será inaugurado el próximo 16 de octubre y que marcará un nuevo paso en la diversificación productiva local.

El emprendimiento, impulsado de manera conjunta entre la Municipalidad de Puerto Santa Cruz y la empresa Santa Cruz Puede S.A.U., iniciará su producción con 1.000 aves ponedoras y un recambio proyectado a seis meses, alcanzando una capacidad de 2.000 ponedoras.

La iniciativa generará empleo genuino, fomentará el abastecimiento local de alimentos a menor costo y consolidará una unidad productiva sustentable con sello santacruceño.

“Estamos acompañando a cada municipio en proyectos que transforman la realidad de las comunidades. Este emprendimiento avícola es un ejemplo de trabajo conjunto, producción local y oportunidades para nuestra gente”, destacó Álvarez.