Daniel Álvarez: “El Gobierno de Santa Cruz está haciendo un gran esfuerzo para sostener el funcionamiento del Estado”

El candidato a diputado nacional por Santa Cruz, Daniel Álvarez, se refirió al cierre de campaña de su espacio político y al contexto económico que atraviesa la provincia. Reconoció las dificultades del oficialismo y subrayó el compromiso del gobierno provincial para mantener en pie el aparato estatal sin recurrir al endeudamiento.

A horas del cierre de campaña, Daniel Álvarez, candidato a diputado nacional por Santa Cruz, anticipó que el acto de cierre se realizará este jueves a las 19 horas en la sede del Sindicato de Petroleros Privados y Energías Renovables de Pico Truncado.

“Fue una campaña atípica por el poco tiempo que tuvimos para llevarla adelante todos los candidatos”, explicó Álvarez. “A mí me toca hablar como quien encabeza la lista del espacio que hoy gobierna Santa Cruz, y asumimos que el oficialismo siempre carga con el peso de la realidad que viven los ciudadanos. Eso nos obliga a tener charlas cara a cara, escuchar las problemáticas y explicar por qué estamos así, qué estamos haciendo y en qué nos diferenciamos políticamente del Gobierno Provincial y Nacional que se fue en 2023, y del Gobierno Nacional actual”.

El candidato reconoció el malestar social producto de la inflación y las medidas económicas nacionales, que —según expresó— “dejaron a miles de trabajadores en la calle”. “En Santa Cruz lo hemos vivido con la retirada de YPF, la paralización de la obra pública y el retiro de fondos nacionales a las provincias. Esta situación golpea al Gobierno de Santa Cruz, que está haciendo un esfuerzo muy importante para poder sostener y hacer funcionar al Estado en todas sus funciones”, señaló.

En ese sentido, Álvarez remarcó que la gestión provincial no está dispuesta a endeudar a la provincia para cubrir gastos corrientes. “No vamos a salir a pedir créditos ni a hipotecar la provincia para afrontar los gastos del día a día. Estamos atravesando un periodo difícil, y como candidato oficialista tengo la parte más compleja: escuchar y poner la cara ante el vecino”, afirmó.

Por último, adelantó que emitirá su voto a las 9 de la mañana en el Colegio Secundario N°16 de Río Gallegos, y luego se trasladará al comando de campaña de su partido para acompañar la jornada electoral. “Seguramente compartiré un tiempo con mi familia y luego esperaré los resultados junto a mis compañeros de espacio y al gobernador. La jornada nos va a encontrar en la capital, aunque me gustaría estar en cada localidad donde me brindaron su apoyo, su respeto, su entendimiento y también sus críticas”, concluyó.