Daniel Álvarez: “El fútbol es el deporte más inclusivo y el que siempre nos acerca”

En el CePARD, el gobernador Claudio Vidal encabezó la entrega de actas de compromiso para la construcción de cinco canchas de césped sintético y kits deportivos destinados a clubes de Santa Cruz. El jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, destacó el rol del fútbol como motor de unidad y la inversión provincial en infraestructura para potenciar a jóvenes talentos.

En un acto multitudinario realizado en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), el Gobierno de Santa Cruz concretó la entrega de aportes económicos, canchas de césped sintético y material de entrenamiento a distintas instituciones deportivas de la provincia. La jornada fue encabezada por el gobernador Claudio Vidal, junto a la ministra de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas; el secretario de Estado de Deportes, Ezequiel Artieda; y el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez.

Al tomar la palabra, Álvarez puso en valor el sentido inclusivo del fútbol: “Todos aquellos que alguna vez de niños quisimos practicar un deporte y no había dinero para pagar un club, sabíamos que lo único que hacía falta era un grupo de amigos, un par de camperas para armar un arco y una pelota. El fútbol siempre nos acerca, despierta pasiones y nos da identidad”.

En esa línea, el funcionario destacó la decisión política del Ejecutivo provincial: “El hecho de hacer una inversión en deporte muestra que este Gobierno quiere que el Estado funcione en su conjunto. Sabemos que en cada rincón de la provincia hay talento, y ese talento necesita de infraestructura para crecer bajo la mirada atenta de los directores técnicos y profesores de Educación Física”.

Álvarez también resaltó el orgullo de ver jugadores santacruceños proyectarse en el mundo: “Hoy podemos decir con mucho orgullo que hay piernas santacruceñas recorriendo estadios europeos y norteamericanos, y estamos seguros de que pronto habrá más futbolistas de nuestra provincia levantando la bandera muy en alto”.

En un tramo emotivo de su discurso, el jefe de Gabinete hizo una referencia especial: “Quiero destacar al club de mi pueblo, los cuervos peritenses, que lograron que Juan Gauto se destaque a nivel internacional y represente a todos los futbolistas de Santa Cruz, abriendo puertas para que otros sigan ese camino”.

Por último, subrayó el rol social de los clubes: “El deporte lleva a nuestros niños y jóvenes por un camino sano, donde aprenden valores, trabajo en equipo, responsabilidad y, sobre todo, sacrificio y perseverancia. Sigan haciendo crecer al fútbol santacruceño porque tenemos todo para ser los mejores: tenemos corazón”.

La actividad cerró con la entrega de kits de entrenamiento a niños y jóvenes deportistas, en una jornada que ratificó el compromiso del Ejecutivo provincial con el desarrollo del deporte como herramienta de inclusión y crecimiento social en Santa Cruz.