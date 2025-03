Daniel Álvarez: “Desde Pico Truncado estamos mostrando que los cambios son para bien”

Esas fueron las palabras del jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, Daniel Álvarez tras la apertura del 52° Período Legislativo de la Cámara de Diputados en Pico Truncado.

A la salida del teatro Lázaro Urdín, el funcionario provincial se mostró muy conforme por la elección de la localidad como anfitriona de la sesión inaugural, “para quienes nacimos en pueblos del interior, siempre vemos que en Río Gallegos se hace, se decide y se cocina todo allá, inclusive los actos de gobierno. Por eso, esta decisión política de venir a Pico Truncado habla de federalismo y las ganas de cambiar las cosas para bien”.

Seguidamente hizo referencia a la ausencia de la oposición, considerando que “los diputados son los representantes del pueblo que los eligió. Como empleados del pueblo deben rendir cuentas y por su inasistencia se debe tomar nota”.

Respecto a las palabras del gobernador Claudio Vidal, sobre que no hay preferencias por ningún funcionario, dijo que “nosotros lo sabemos, si el funcionario no responde, se tiene que ir. El gobernador es quien comanda el barco, es quien toma las decisiones, quien recibe los aplausos y también los insultos”.

Daniel Álvarez en su análisis del discurso resumió que Claudio Vidal “es una persona de discurso de corazón, nunca pierde su esencia, fue claro”.

Asimismo, indicó que el discurso fue un repaso integral de algunas de las cuestiones que el Gobierno concretó en el 2024. “Se habla de manera integral con todas las localidades adentro, por eso decimos que se ha hecho mucho sin ningún tipo de ayuda del gobierno nacional, que antes si había. Se han pagado los sueldos y los aguinaldos en tiempo y forma. Tuvimos clases normales el año pasado. Creo que los trabajadores han visto que hay un gobierno distinto, transparente a la hora de hablar, escuchar y de abrir las puertas para dialogar”.

Álvarez no negó que fue un año complicado, complejo, con inflación y “donde a los trabajadores les hace falta más plata en el bolsillo, más trabajo”, reflexionó y a la vez agregó “YPF, YCRT, represas, tres temas que son muy sensibles para los santacruceños y por ejemplo, cuando finalice la obra de represas va a significar ingresos genuinos para la provincia, que van a ir a las escuelas, a los hospitales, a los sueldos”.

“Tenemos un gobernador que se pone al frente de los problemas, busca y exige soluciones, y hemos visto que su impronta fue observada por el Gobierno Nacional, que permitió que YCRT siga y nombraran a un interventor santacruceño”, apuntó.

En ese correlato de hechos también la llegada de las delegaciones de inversores chinos, canadienses, estadounidenses y coreanos es un reflejo de la política que lleva adelante. “China, envió a representantes de una empresa internacional de prestigio a visitar los puertos santacruceños. Hay un hombre de trabajo al frente del gobierno de Santa Cruz, y eso se sabe obviamente”, ejemplificó.

Finalmente, Daniel Álvarez pidió a los legisladores ausentes no repetir la mala política del pasado, “primero agradezco la presencia de dos legisladores que no pertenecen al bloque de Por Santa Cruz y a la vez, lamento observar sillas vacías. Eso no nos puede pasar. Nos costó muchísimo, un país democrático. Ojalá se recapacite y podamos estar todos juntos, cada uno cumpliendo su rol”.