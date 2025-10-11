Daniel Álvarez acompañó la apertura de la Feria del Libro en Perito Moreno

El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, participó de la apertura de la cuarta edición de la Feria del Libro Municipal de Perito Moreno, que se desarrolla del 10 al 12 de octubre en el Polideportivo local, invitado especialmente por el intendente local Matías Treppo.

Durante la jornada, Álvarez acompañó la presentación de “El destacamento abandonado”, la novela policial del escritor Julio César Coronel, basada en una historia ficticia ambientada en Perito Moreno. En el marco del encuentro, el autor obsequió al funcionario un ejemplar autografiado de su obra.

El jefe de Gabinete recorrió además los distintos stands que integran esta nueva edición de la feria, dialogó con representantes de instituciones locales y visitó el Jardín de Infantes Municipal, donde se interiorizó sobre las actividades educativas y culturales que se realizan con los niños.

“La Feria del Libro de Perito Moreno refleja el crecimiento cultural de la comunidad, el compromiso de sus vecinos y el valor de sostener espacios que promuevan la lectura, la identidad y el encuentro”, destacó Álvarez al cierre del evento.