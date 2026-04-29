Curallán en “En Línea”: analizó al Gabinete Municipal y habló de su futuro político”

El Concejal de Caleta Olivia, Juan Curallán, visitó los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3 en el programa “En Línea”, donde repasó la agenda legislativa, la realidad social de la ciudad y el escenario político de cara al futuro.En cuanto a la actividad del Concejo Deliberante, adelantó que la próxima sesión se trasladó al lunes 4 de mayo. Si bien la intención es llevarla a algún barrio, por cuestiones logísticas no se descarta que finalmente se realice en el edificio del Honorable Concejo Deliberante.

Consultado por una situación social que lo tuvo como protagonista, Curallán relató el caso de un adulto mayor de 71 años, recuperador urbano, que pesa apenas 42 kilos y vive en condiciones muy precarias. El edil señaló que tomó la iniciativa de asistirlo ante la falta de respuestas del Estado: “No me pueden decir que desde la Secretaría de Desarrollo Social actuaron en consecuencia de mis posteos en redes”, expresó.En esa línea, instó a los funcionarios del gabinete municipal a salir del escritorio y recorrer el territorio para conocer de primera mano la realidad que viven muchos vecinos.

Sobre el escenario político, y ante las manifestaciones de dirigentes cercanos al intendente sobre una posible reelección —sumado al respaldo que recibió la senadora Gadano por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel—, y las aspiraciones del propio presidente del Concejo Deliberante, Curallán fue contundente: “Si hay algo que yo sé es que en 2027 no voy a ser candidato a concejal. Sí me van a encontrar en la escena política defendiendo a los vecinos de mi ciudad. Con respecto a mi banca, que no es mía, me gustaría que la ocupe algún joven o alguna joven con las mismas ganas que yo de defender esta ciudad”.

Para cerrar, agradeció el espacio brindado y marcó las dificultades que encuentra para expresarse en los medios: “Me toca vivir constantemente operaciones y fake news, pero la mejor difusión es el vecino. El vecino de la ciudad sabe realmente quién soy, y el que no, investigará la verdad”.