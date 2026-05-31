Cultura llevó arte, lectura y participación comunitaria al Barrio Evita en el Viva Barrio

La Secretaría de Estado de Cultura forma parte de esta nueva edición de Viva Barrio Somos Comunidad con propuestas destinadas a niños, niñas y familias. Actividades artísticas, promoción de la lectura y espacios de participación fueron parte de una jornada que buscó acercar la cultura a la comunidad en un ámbito abierto y accesible.

La cartera cultural provincial volvió a sumarse al programa territorial impulsado por el Gobierno de Santa Cruz, llevando al Barrio Evita distintas iniciativas vinculadas a la creatividad, la lectura y la construcción de espacios comunitarios.

La secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea, destacó que el organismo ha acompañado cada una de las ediciones del programa, tanto en Río Gallegos como en distintas localidades del interior provincial.

Arte y creatividad para los más chicos

En esta oportunidad, la participación estuvo centrada en las propuestas impulsadas por la Biblioteca Pública Provincial “Hilarión Lenzi” y el área de Audiovisuales.

Durante la jornada, niños y niñas participaron de una actividad de dibujo, pintura y pegatina, cuyos trabajos formarán parte de una muestra artística que será exhibida en el marco de Festiniños, la tradicional propuesta cultural que regresará al Complejo Cultural Santa Cruz con motivo del Día del Niño.

“Estamos realizando una pintada y pegatina para los chicos que luego se transformará en una muestra para Festiniños”, explicó D’Andrea.

La iniciativa busca incentivar la expresión artística y generar espacios donde las infancias puedan desarrollar su creatividad y compartir experiencias con otros participantes.

La biblioteca salió al encuentro de los vecinos

Además de las actividades recreativas, la Biblioteca Hilarión Lenzi trasladó parte de sus servicios al Barrio Evita para acercar nuevas propuestas a la comunidad.

Los vecinos tuvieron la posibilidad de conocer el funcionamiento de la institución, acceder a espacios de lectura, intercambiar libros y gestionar su asociación como socios de la biblioteca.

“Queremos que sepan que no solamente existe un rincón de lectura. También pueden acercarse, leer, intercambiar libros o asociarse para acceder a todos los servicios que brinda la biblioteca”, destacó la funcionaria.

La cultura como espacio de encuentro

D’Andrea valoró especialmente el espíritu comunitario que caracteriza a Viva Barrio Somos Comunidad y destacó la posibilidad de generar encuentros más cercanos entre los organismos del Estado y los vecinos.

“Muchas veces las consultas surgen en un ambiente mucho más distendido, compartiendo una actividad o mientras los chicos participan de alguna propuesta. Eso también es construir comunidad”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia de acercar a los barrios no sólo trámites y servicios, sino también oportunidades para conocer programas, actividades y espacios culturales disponibles para toda la población.

Una propuesta para compartir en familia

La secretaria de Estado de Cultura invitó a los vecinos a participar de las distintas actividades organizadas durante la jornada y destacó la diversidad de propuestas presentes en el operativo.

Desde espacios de lectura y actividades artísticas hasta iniciativas vinculadas a la economía social y comunitaria, la jornada permitió combinar recreación, participación y acceso a distintos servicios en un mismo lugar.

De esta manera, la Secretaría de Estado de Cultura continúa promoviendo acciones que acercan el arte, la lectura y la producción cultural a los distintos barrios, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y los espacios culturales de la provincia.