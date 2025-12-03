Culto y LOAS se unen en la Colecta Navideña: “Un juguete por una sonrisa”

En la jornada de hoy, representantes de la secretaría de Estado de Culto y la presidenta de Lotería de Santa Cruz (LOAS), Claudia Pavez, mantuvieron una reunión para diagramar el acompañamiento y colaboración en la Colecta Navideña “Un juguete por una sonrisa” impulsada por Lotería de Santa Cruz, iniciativa solidaria para los niños y niñas de Santa Cruz.

Se trata de un esfuerzo conjunto, que cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia de Santa Cruz que busca llegar a toda la comunidad y que sea una noche especial de Navidad.

Desde la mesa de trabajo se invitó a toda la sociedad a sumarse donando juguetes nuevos o usados en buen estado, para que en esta Navidad ningún niño se quede sin su regalo. Las donaciones se recepcionan hasta el 19 de diciembre inclusive, durante la jornada laboral administrativa.

El punto de entrega para las donaciones es en Perito Moreno N.º 116. Para consultas o más información, se pueden comunicar al 2966-614305.

Desde LOAS y la Secretaría de Estado de Culto se continúa fortaleciendo un trabajo social comprometido con las familias de la provincia, acompañando esta acción para que cada juguete llegue a quienes más lo necesitan.