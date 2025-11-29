Culminó “Playas con Poesía” y reconocieron a los ganadores

La Subsecretaría de Turismo dio a conocer a los ganadores de la convocatoria, iniciativa de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud con el objetivo de integrar la escritura con el paisaje costero de Caleta Olivia.

Esta mañana, en la sala Liliana Venanzi, se entregaron los reconocimientos a los concursantes que participaron del certamen. La subsecretaria de Turismo Valeria Negro informó que por delante “queda la colocación de poesías en las playas. Hoy queríamos hacer este cierre a esta etapa de consenso del jurado”.

La participación superó las expectativas en la cantidad y calidad de trabajos recibidos. “La idea es hacer todo el corredor de playas, que estén identificadas”, remarcó.

La propuesta acercará la poesía a la comunidad con la instalación de cartelería con obras literarias ganadoras en los accesos a las playas de la ciudad.

Participaron personas mayores de 16 años que presentaron sus obras literarias en la Oficina de Turismo de manera física. Los ganadores son: “Playa Asina” de Amanda Treffinger, “Bahía Lángara” y “Bajada de la Osa” de Jorge Mesain, “Entre las olas del mar” de Ayelén Jacome y “Entre tus rocas” de Patricia Adorisio.