Cuenta regresiva para la 29ª edición de las “Dos Horas de Puerto Deseado”

Puerto Deseado se prepara para vivir desde este viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre una nueva edición de una de las competencias más emblemáticas del automovilismo santacruceño: las “Dos Horas de Puerto Deseado”, que este año celebran su 29ª edición.

El Gran Premio lleva el nombre de Gabriel “Arrebato” Yáñez, homenajeando a uno de los grandes referentes del deporte motor deseadense.

Sin dudas, una edición que quedará grabada en la memoria de todo el ambiente fierrero.

El Autódromo “Ramonín Fernandez” será el escenario donde rugirán los motores de las cuatro categorías que prometen espectáculo y emoción en cada vuelta.

Estos son los binomios del Hot Rod, TN 800, Monomarca Renault 12 y Fuerza Limitada Regional.

🏎️ CATEGORÍA HOT ROD

Emiliano Fernandez – Adrian Fernandez

Marcos Enrique – Javier Figueroa

Miguel Figueroa – Carlos Sixto

Carlos Sandoval – Marcelo Otero

Pezzolano – Pezzolano

Damian Alvarez – Miguel Otero

Tito Vega – Roberto Vega

Ariel Salemme – Pedro Ramirez

Renzo Pelaez – Juan Dufourg

Martin Rodriguez – Gustavo Oyarzun

Tafra – Tafra

Daniel Sloper – Mauricio Scandizo

Rudy De Ferrari – Emiliano Garcia

Juan M. Pelaez – Marcelo Perez

Kaki Gonzalez – Ezequiel Gonzalez

Martinez – Leo Bizama

Juan R. Martinez – Memo Fasioli

Rojido Javier – Guillermo Bucci

Purzel – Enrique Angeloff

🚗 CATEGORÍA TN 800

Luis Bordon / Oscar Ruiz

Agustin Villarroel / Ciro Millán

Memo Fasioli / Andy Suarez

José Battiston / Ruben Mena

Franco Feijo / Marcelo Feijo

Diego Alanís / Leo Marcolini

Nico Guevara / Chango Ortiz

Juan Méndez / Leo Urricelqui

Pitorro González / Juan Manuel Pelaez

Damián Díaz / Román Díaz

Benja Quiroga / Agustín Vera

Jorge Castro / Viscaino

Ezequiel Quintana / Marcelo Quintana

🚘 CATEGORÍA MONOMARCA RENAULT 12

Martin Ciselli / Elias Rodríguez

Gabriel Mansilla / Guillermo Bussi

Esteban Abrahan / Carlos Macias

Brian Reymundi / Juan Uberfled

Enzo Nache / José Luis Oyarzun

Tito Herrera / Eduardo Oviedo

Cristian Galman / Luciano Perotti

Martin Peñalba / Cristian Bezuaratea

Marcos Guenchuman / Matías Arguelles

Pablo Robledo / Javier Casa

Omar Revora / Cristian Reimondi

Alejandro Irigoyen / Daniel López

Madrid Néstor / Erique Merlino

Miguel González / Diego Bertolaza

Alejandro Aldau / Néstor Aguilar

Matías Cabrera / Maximiliano Cabrera

Cristian Plaza / Mateo Cabrera

Franco Alliochis / José Luis Alliochis

Santiago Pacheco / Leonardo Pacheco

Alejos Da Luz Kulper / Lucas Soto

Juan Pablo Pineda / Agustín Álvarez

Andrés Aguilar / Daniel Aguilar

🏁 CATEGORÍA FUERZA LIMITADA REGIONAL

Pablo Rojido / Marcelo Otero

Cristian Berzunatea

Javier Vilches / Miguel Perona

Gabriel Vázquez / Fernando Vázquez

Juan Ballester / Miguel Figueroa

Damián Santoro / Cecar Pizzonia

Leonardo Ansin / Ruso García

Maxi Santoro / Dario Quiroga

Jorge Lacroust / Pepe Maimo

Emanuel Arias / Marcial Arias

Simón Silva / Kaki González

Nelson Mercado / José Luis Newing

Rafael Marcos / Javier Rojido

Tito Raymundo / Colo Raymundo

Carlos Toledo Vargas / Carlos Ortiz

Agustín Álvarez / Juampi Pineda

Pablo Castro / Marcelo Quintana

Sebastián Luquez / Facundo Romero

Mauro Arias / Damián Álvarez

Esteban Abraham