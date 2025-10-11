Cuenta regresiva para la 29ª edición de las “Dos Horas de Puerto Deseado”

Puerto Deseado se prepara para vivir desde este viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre una nueva edición de una de las competencias más emblemáticas del automovilismo santacruceño: las “Dos Horas de Puerto Deseado”, que este año celebran su 29ª edición.
El Gran Premio lleva el nombre de Gabriel “Arrebato” Yáñez, homenajeando a uno de los grandes referentes del deporte motor deseadense.
Sin dudas, una edición que quedará grabada en la memoria de todo el ambiente fierrero.
El Autódromo “Ramonín Fernandez” será el escenario donde rugirán los motores de las cuatro categorías que prometen espectáculo y emoción en cada vuelta.
Estos son los binomios del Hot Rod, TN 800, Monomarca Renault 12 y Fuerza Limitada Regional.
🏎️ CATEGORÍA HOT ROD
Emiliano Fernandez – Adrian Fernandez
Marcos Enrique – Javier Figueroa
Miguel Figueroa – Carlos Sixto
Carlos Sandoval – Marcelo Otero
Pezzolano – Pezzolano
Damian Alvarez – Miguel Otero
Tito Vega – Roberto Vega
Ariel Salemme – Pedro Ramirez
Renzo Pelaez – Juan Dufourg
Martin Rodriguez – Gustavo Oyarzun
Tafra – Tafra
Daniel Sloper – Mauricio Scandizo
Rudy De Ferrari – Emiliano Garcia
Juan M. Pelaez – Marcelo Perez
Kaki Gonzalez – Ezequiel Gonzalez
Martinez – Leo Bizama
Juan R. Martinez – Memo Fasioli
Rojido Javier – Guillermo Bucci
Purzel – Enrique Angeloff
🚗 CATEGORÍA TN 800
Luis Bordon / Oscar Ruiz
Agustin Villarroel / Ciro Millán
Memo Fasioli / Andy Suarez
José Battiston / Ruben Mena
Franco Feijo / Marcelo Feijo
Diego Alanís / Leo Marcolini
Nico Guevara / Chango Ortiz
Juan Méndez / Leo Urricelqui
Pitorro González / Juan Manuel Pelaez
Damián Díaz / Román Díaz
Benja Quiroga / Agustín Vera
Jorge Castro / Viscaino
Ezequiel Quintana / Marcelo Quintana
🚘 CATEGORÍA MONOMARCA RENAULT 12
Martin Ciselli / Elias Rodríguez
Gabriel Mansilla / Guillermo Bussi
Esteban Abrahan / Carlos Macias
Brian Reymundi / Juan Uberfled
Enzo Nache / José Luis Oyarzun
Tito Herrera / Eduardo Oviedo
Cristian Galman / Luciano Perotti
Martin Peñalba / Cristian Bezuaratea
Marcos Guenchuman / Matías Arguelles
Pablo Robledo / Javier Casa
Omar Revora / Cristian Reimondi
Alejandro Irigoyen / Daniel López
Madrid Néstor / Erique Merlino
Miguel González / Diego Bertolaza
Alejandro Aldau / Néstor Aguilar
Matías Cabrera / Maximiliano Cabrera
Cristian Plaza / Mateo Cabrera
Franco Alliochis / José Luis Alliochis
Santiago Pacheco / Leonardo Pacheco
Alejos Da Luz Kulper / Lucas Soto
Juan Pablo Pineda / Agustín Álvarez
Andrés Aguilar / Daniel Aguilar
🏁 CATEGORÍA FUERZA LIMITADA REGIONAL
Pablo Rojido / Marcelo Otero
Cristian Berzunatea
Javier Vilches / Miguel Perona
Gabriel Vázquez / Fernando Vázquez
Juan Ballester / Miguel Figueroa
Damián Santoro / Cecar Pizzonia
Leonardo Ansin / Ruso García
Maxi Santoro / Dario Quiroga
Jorge Lacroust / Pepe Maimo
Emanuel Arias / Marcial Arias
Simón Silva / Kaki González
Nelson Mercado / José Luis Newing
Rafael Marcos / Javier Rojido
Tito Raymundo / Colo Raymundo
Carlos Toledo Vargas / Carlos Ortiz
Agustín Álvarez / Juampi Pineda
Pablo Castro / Marcelo Quintana
Sebastián Luquez / Facundo Romero
Mauro Arias / Damián Álvarez
Esteban Abraham