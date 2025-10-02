Cuenca Carbonífera: Vialidad Provincial respondió con rapidez ante la nevada y garantizó la circulación

Así lo dio a conocer, la segunda jefa de la delegación 28 de Noviembre de Vialidad Provincial, ya que se actuó eficientemente ante la copiosa nevada que se registró este miércoles 1° de octubre.

La delegación de 28 de Noviembre de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) desplegó un amplio operativo, ante la inesperada acumulación de nieve que se registró en la zona alta de la Cuenca Carbonífera.

Romina Piccinini, segunda jefa de la delegación, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos informó que los equipos trabajaron de inmediato, y lograron despejar las rutas en apenas dos horas y media. “Nos encontramos con una nevada intensa y repentina, pero con la coordinación del personal pudimos resolver la situación en poco tiempo. El compromiso de los trabajadores viales es clave para garantizar la seguridad de todos los vecinos”, destacó.

Las labores se concentraron, principalmente, en el tramo de 28 de Noviembre hacia Mina 5, la Complementaria 20, Punta del Monte, Tapi Aike y la subida a Julia Dufour, donde la acumulación de nieve complicó la circulación. También se realizaron recorridos preventivos en dirección a Río Turbio, para asegurar la conectividad entre ambas localidades.

El operativo incluyó el despliegue de maquinaria pesada, motoniveladoras y camiones esparcidores, además de personal de guardia que trabajó en condiciones adversas, con ráfagas de viento y temperaturas bajo cero. La rápida intervención permitió mejorar la circulación y mantener habilitados los accesos claves para los vecinos, los trabajadores mineros y el transporte de insumos.

Desde Vialidad Provincial resaltaron la importancia de los controles permanentes en esta época del año, donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina. “Estamos preparados para dar respuestas rápidas, sobre todo en corredores estratégicos como el de la Cuenca Carbonífera”, subrayó Piccinini.

También la autoridad agradeció al personal operativo de la delegación dado que “siempre están a disposición para salir a la ruta por el bien común, garantizando la mejor transitabilidad de los conductores”.

Finalmente, la AGVP recordó a los conductores que circulen con precaución, respeten las indicaciones del personal vial y consulten el estado de las rutas, antes de emprender cualquier viaje.