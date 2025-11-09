Cuatro hombres resultaron heridos tras el vuelco de una camioneta en la Ruta Provincial N° 281

Un accidente vehicular se registró durante la tarde del sábado 8 de noviembre sobre la Ruta Provincial N° 281, a la altura del kilómetro 84, en jurisdicción de la localidad de Jaramillo.

Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, el hecho ocurrió alrededor de las 16:40 horas, cuando una camioneta Toyota (dominio CPC-097) volcó y dio varios tumbos, quedando detenida sobre la banquina derecha.

En el vehículo viajaban cuatro hombres mayores de edad, quienes fueron asistidos en el lugar por transeúntes hasta la llegada del personal del Puesto Sanitario Jaramillo–Fitz Roy, que posteriormente los trasladó al Hospital Zonal de Caleta Olivia para su atención médica.

También trabajó en el sitio personal de Bomberos del Cuartel 25 de Fitz Roy, realizando tareas preventivas y de seguridad.

De acuerdo con el informe policial, todos los ocupantes se encuentran fuera de peligro. La División Comisaría Jaramillo lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el siniestro.