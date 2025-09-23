Cuándo cobro en la Caja de Previsión: fecha de pago y cómo son los aumentos de septiembre

Los jubilados, pensionados y retirados de la provincia de Santa Cruz cobrarán sus haberes correspondientes al mes de septiembre este miércoles 24.

Así lo informó la Caja de Previsión Social (CPS) en cumplimiento de la Ley 3840 de pago de haberes a las personas jubiladas, retiradas y pensionadas. La norma, reglamentada en octubre de 2023 a través del Boletín Oficial de Santa Cruz, establece que la acreditación de ese haber “deberá ser abonado de forma integral y total, el día 24 de cada mes”.

Por otra parte, la Ley indica que, “para el caso eventual, de que la fecha del pago del beneficio fuera un día inhábil, se hará efectivo el día más próximo hábil anterior a la fecha establecida”.

Tal como ocurre cada mes, los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo previsional (cps.gov.ar).

Aumentos de septiembre para jubilados, pensionados y retirados

Según se detalla, las escalas salariales correspondientes a septiembre han sido aplicadas en los siguientes regímenes:

Administración Pública Provincial: 5%

Asignación Trans – Ley N° 3724: 5%

V.G.M – Ley N° 2747: 5%

Aeronáuticos: 5 %

AMA: 3%

Banco Santa Cruz: escala de julio, 1,9%

Cámara de Diputados: 2%

Autoridades Superiores: 2%

DOCENTE: 3%

Instituto de Energía: 3%

IDUV: (2%

Luz y Fuerza SPSE: 3%

Autoridades Superiores SPSE: 3%

FENTOS: 3%

Distrigas: 3%

SAT: 2% + Adicional pertenencia – modifica el porcentaje de base de cálculo, de 27,5% a 30%

Policía: 2%

Poder Judicial: 4%

Previsional: 2%

Salud: incremento de US en los niveles

SAMIC: 1,2%

Uneposc: 5%

Vialidad Provincial: 2%

Municipalidad de Caleta Olivia (incluidos docentes de Caleta Olivia): escala de julio, 20%

Municipalidad de El Calafate: 2%

Municipalidad de Río Gallegos: 6%

Municipalidad de Puerto Deseado: 10% + 100% al adicional título

Municipalidad de Gob

Gobernador Gregores: 5%

Municipalidad de Pico Truncado: 10%

Incremento por liquidación complementaria en septiembre

FOMICRUZ: escala de agosto 2025 – 7,1%

Poder Judicial: escala de agosto – incremento de 1% más para el mes de agosto

Municipalidad de Caleta Olivia: escala de julio – 20%

Docentes de Caleta Olivia: escala de Julio – 20%

Municipalidad de El Calafate: escala de agosto – adicional por antigüedad

Municipalidad de Gobernador Gregores: escala de agosto – 5%

Municipalidad de Pico Truncado: escala de agosto – 10%