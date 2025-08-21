Cuándo cobro en la Caja de Previsión: fecha de pago y cómo son los aumentos de agosto

Los jubilados, pensionados y retirados de la provincia de Santa Cruz cobrarán sus haberes correspondientes al mes de agosto este viernes 22.

Así lo informó la Caja de Previsión Social (CPS) en cumplimiento de la Ley 3840, de pago de haberes a las personas jubiladas, retiradas y pensionadas. La norma, reglamentada en octubre de 2023, a través del Boletín Oficial de Santa Cruz, establece que la acreditación de ese haber “deberá ser abonado de forma integral y total, el día 24 de cada mes”.

Por otra parte, la Ley indica que, “para el caso eventual, de que la fecha del pago del beneficio fuera un día inhábil, se hará efectivo el día más próximo hábil anterior a la fecha establecida”. Por consiguiente, este mes los haberes serán abonados el viernes 22.

Tal como ocurre cada mes, los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo previsional (cps.gov.ar).

Aumentos de agosto para jubilados, pensionados y retirados

Según se detalla, las escalas salariales correspondientes a agosto han sido aplicadas en los siguientes regímenes:

Administración Pública Provincial: 2,1%

Asignación Trans - Ley N° 3724: 2,1%

VGM – Ley N° 2747: 2,1%

Aeronáuticos: 2,1 %

AMA: 3,1%

Banco Santa Cruz: 1,6%

Cámara de Diputados: 1,8%

Docente: 2,6%

Instituto de Energía: 3,6%

IDUV: 2,1% + incremento de adicional para inspectores y adicional informativo para intermedio y avanzado.

Luz y Fuerza SPSE: 3,6%

Autoridades Superiores SPSE: 3,6%

FENTOS: 3,6%

Distrigas: 3,6%

SAT: 2,1%

Policía: 3,6%

Poder Judicial: 3%

Previsionales: 2,6%

Salud: incremento de US en los niveles

SAMIC: 1,3%

UNEPOSC: 2,1%

Vialidad Provincial: 2,1% + modificación de clase III a clase I

Municipalidad de 28 de Noviembre: incremento de un 2% en el Adicional antigüedad

Incremento por liquidación complementaria en agosto

SAMIC: junio, 1.3%; y julio, 1.3%

Previsionales: escala de julio 1.8%

UNEPOSC: escala de julio 6,8 %

Cámara de Diputados: escala de julio 1.8%

Autoridades Superiores: escala de julio (sólo adicional por títulos)

Instituto de Energía: incremento de $ 100.000 en adicional remunerativo – desde enero/25 a junio/25

IDUV: escala de julio 2,1%

Cámara de Diputados: escala de agosto 2,1% + 0.30% en adicional por antigüedad

Autoridades Superiores: escala de Agosto 2,1%