CSS: informó la vigencia del código de Prescripción Médica

La Caja de Servicios Sociales (CSS) de Provincia Santa Cruz recuerda a las y los afiliados, que cuentan con planes especiales o tratamientos crónicos, que se encuentra vigente el Código de Prescripción Médica.

Se trata de una herramienta que evita pagar una consulta médica cada vez que se necesita renovar la receta de una medicación crónica. Incluso, si el profesional lo habilita, puede gestionarse de manera virtual, sin necesidad de acudir al consultorio.

Con esta medida, la CSS garantiza que quienes requieren medicación permanente puedan acceder a la continuidad de su tratamiento sin afectar su bolsillo, asegurando lo que corresponde por derecho.

Consultas y Reclamos

Plataforma RCA (Reclamos, Consultas y Agradecimientos): https://sigede.css.gov.ar/rca/

Atención al Afiliado: 2966 74-8122

