Cruce en redes entre Pablo Grasso y Claudio Vidal tras los resultados electorales

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, utilizó sus redes sociales para responder a las declaraciones del gobernador Claudio Vidal luego de la elección en la provincia de Buenos Aires. En un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), Grasso expresó:

“No Claudio, los bonaerenses le dijeron que no a los que los empobrecieron, los que hicieron negocios y se quedaron con la guita de los discapacitados. A los violentos. Y te adelanto, así va a ser en Santa Cruz en octubre. Hasta hace 5 minutos eras libertario”.

Hasta hace 5 minutos eras libertario — Pablo Grasso (@pablograssook) September 8, 2025

El intercambio se originó a partir de un posteo previo de Vidal, en el que interpretaba los resultados bonaerenses como un “claro mensaje al gobierno nacional”, reclamando gestión y hechos concretos.

Las declaraciones de Grasso intensifican la tensión política en Santa Cruz, en un contexto de creciente expectativa por las elecciones de octubre.