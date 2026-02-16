Cronograma de pre-inscripciones a los distintos niveles y modalidades para el Ciclo Lectivo 2026

El Consejo Provincial de Educación informa a la comunidad educativa el cronograma de fechas, horarios y modalidades correspondientes a la instancia de Preinscripciones para el Ingreso a los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial para el Ciclo Lectivo 2026. Asimismo, se comunica que el link de inscripción para las modalidades virtuales será publicado el mismo día habilitado para cada localidad, a través de los canales oficiales del Consejo Provincial de Educación.
El presente calendario aplicará a los siguientes niveles y condiciones de ingreso:
Nivel Inicial: Preinscripción para ingreso a Sala de 3 años (niños y niñas que cumplan 3 años al 30/06/2026).
Nivel Inicial: Preinscripción para ingreso a Sala de 4 años (vacantes disponibles desde noviembre).
Nivel Primario: Preinscripción exclusivamente para ingreso a Primer Grado (vacantes disponibles desde noviembre).
Nivel Secundario y Modalidades (incluidas Escuelas Técnicas): Preinscripción exclusivamente para ingreso a Primer Año (vacantes disponibles).
MODALIDAD RURAL – TODAS LAS SEDES Y NIVELES – MODO PRESENCIAL
Miércoles 18 al viernes 20 de febrero de 2026
En horario escolar en cada establecimiento.
Escuelas alcanzadas:
EPPR 48 – Bajo Caracoles
EPPR 37 – Bella Vista
EPPR 24 – Camusu Aike
EPPR 31 – Est. El Cóndor
EPPR 25 – Est. Glencross
EPPR 26 – Las Vegas
EPPR 20 – Fitz Roy
EPPR 34 – Ftes. del Coyle
Escuela Hogar 02 – Gobernador Gregores
EPPR 07 – Jaramillo
EPPR 21 – Koluel Kaike
EPPR 42 – Lago Posadas
EPPR 51 – Tellier
EPPR 16 – Tres Lagos
CPESRI 35 – Todas las sedes
NIVEL INICIAL
Preinscripción para ingreso a SALA DE 3 AÑOS
MODO VIRTUAL
(Localidades que cuenten con más de un jardín estatal)
Sábado 21/02/2026
9:00 a 17:00
Localidades:
Comandante Luis Piedra Buena
Puerto San Julián
Pico Truncado
28 de Noviembre
Río Gallegos
Río Turbio
El Calafate
Caleta Olivia
Las Heras
Puerto Deseado
MODO PRESENCIAL
(Localidades que cuenten con un solo jardín estatal)
Desde miércoles 18/02 hasta viernes 20/02 en horario escolar
Cañadón Seco
El Chaltén
Fitz Roy
Gobernador Gregores
Jaramillo
Julia Dufour
Koluel Kaike
Lago Posadas
Los Antiguos
Perito Moreno
Puerto Santa Cruz
Rospentek
Tres Lagos
Preinscripción para ingreso a SALA DE 4 AÑOS
MODO VIRTUAL
(Localidades que cuenten con más de un jardín estatal)
Miércoles 18/02/2026 – 09:00 a 17:00
Comandante Luis Piedra Buena
Puerto San Julián
Pico Truncado
Jueves 19/02/2026 – 09:00 a 17:00
28 de Noviembre
Río Gallegos
Río Turbio
El Calafate
Viernes 20/02/2026 – 09:00 a 17:00
Caleta Olivia
Las Heras
Puerto Deseado
MODO PRESENCIAL
(Localidades que cuenten con un solo jardín estatal)
Desde miércoles 18/02 hasta viernes 20/02 en horario escolar
Cañadón Seco
El Chaltén
Fitz Roy
Gobernador Gregores
Jaramillo
Julia Dufour
Koluel Kaike
Lago Posadas
Los Antiguos
Perito Moreno
Puerto Santa Cruz
Rospentek
Tres Lagos
NIVEL PRIMARIO
Preinscripción SOLO para ingreso a PRIMER GRADO
MODO VIRTUAL
(Localidades que cuenten con más de una escuela primaria estatal)
Miércoles 18/02/2026 – 09:00 a 17:00
Comandante Luis Piedra Buena
Puerto San Julián
Pico Truncado
Jueves 19/02/2026 – 9:00 a 17:00
28 de Noviembre
Río Gallegos
Río Turbio
El Calafate
Viernes 20/02/2026 – 09:00 a 17:00
Caleta Olivia
Las Heras
Puerto Deseado
Los Antiguos
Perito Moreno
MODO PRESENCIAL
(Localidades que cuenten con una sola escuela primaria estatal)
Desde miércoles 18/02 hasta viernes 20/02 en horario escolar
Cañadón Seco
El Chaltén
Gobernador Gregores
Julia Dufour
Puerto Santa Cruz
Rospentek
NIVEL SECUNDARIO Y ESCUELAS TÉCNICAS
Preinscripción SOLO para ingreso a PRIMER AÑO (vacantes disponibles)
MODO VIRTUAL
(Localidades que cuenten con más de una oferta de secundario común o técnica)
Miércoles 18/02/2026 – 09:00 a 17:00
Comandante Luis Piedra Buena
Puerto San Julián
Pico Truncado
Puerto Santa Cruz
Gobernador Gregores
Jueves 19/02/2026 – 09:00 a 17:00
28 de Noviembre
Río Gallegos
Río Turbio
El Calafate
Viernes 20/02/2026 – 09:00 a 17:00
Caleta Olivia
Las Heras
Puerto Deseado
Los Antiguos
Perito Moreno
MODO PRESENCIAL
(Localidades que cuenten con una sola oferta de secundario común o técnica)
Desde miércoles 18/02 hasta viernes 20/02 en horario escolar.