Cronograma de pre-inscripciones a los distintos niveles y modalidades para el Ciclo Lectivo 2026

El Consejo Provincial de Educación informa a la comunidad educativa el cronograma de fechas, horarios y modalidades correspondientes a la instancia de Preinscripciones para el Ingreso a los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial para el Ciclo Lectivo 2026. Asimismo, se comunica que el link de inscripción para las modalidades virtuales será publicado el mismo día habilitado para cada localidad, a través de los canales oficiales del Consejo Provincial de Educación.

El presente calendario aplicará a los siguientes niveles y condiciones de ingreso:

Nivel Inicial: Preinscripción para ingreso a Sala de 3 años (niños y niñas que cumplan 3 años al 30/06/2026).

Nivel Inicial: Preinscripción para ingreso a Sala de 4 años (vacantes disponibles desde noviembre).

Nivel Primario: Preinscripción exclusivamente para ingreso a Primer Grado (vacantes disponibles desde noviembre).

Nivel Secundario y Modalidades (incluidas Escuelas Técnicas): Preinscripción exclusivamente para ingreso a Primer Año (vacantes disponibles).

MODALIDAD RURAL – TODAS LAS SEDES Y NIVELES – MODO PRESENCIAL

Miércoles 18 al viernes 20 de febrero de 2026

En horario escolar en cada establecimiento.

Escuelas alcanzadas:

EPPR 48 – Bajo Caracoles

EPPR 37 – Bella Vista

EPPR 24 – Camusu Aike

EPPR 31 – Est. El Cóndor

EPPR 25 – Est. Glencross

EPPR 26 – Las Vegas

EPPR 20 – Fitz Roy

EPPR 34 – Ftes. del Coyle

Escuela Hogar 02 – Gobernador Gregores

EPPR 07 – Jaramillo

EPPR 21 – Koluel Kaike

EPPR 42 – Lago Posadas

EPPR 51 – Tellier

EPPR 16 – Tres Lagos

CPESRI 35 – Todas las sedes

NIVEL INICIAL

Preinscripción para ingreso a SALA DE 3 AÑOS

MODO VIRTUAL

(Localidades que cuenten con más de un jardín estatal)

Sábado 21/02/2026

9:00 a 17:00

Localidades:

Comandante Luis Piedra Buena

Puerto San Julián

Pico Truncado

28 de Noviembre

Río Gallegos

Río Turbio

El Calafate

Caleta Olivia

Las Heras

Puerto Deseado

MODO PRESENCIAL

(Localidades que cuenten con un solo jardín estatal)

Desde miércoles 18/02 hasta viernes 20/02 en horario escolar

Cañadón Seco

El Chaltén

Fitz Roy

Gobernador Gregores

Jaramillo

Julia Dufour

Koluel Kaike

Lago Posadas

Los Antiguos

Perito Moreno

Puerto Santa Cruz

Rospentek

Tres Lagos

Preinscripción para ingreso a SALA DE 4 AÑOS

MODO VIRTUAL

(Localidades que cuenten con más de un jardín estatal)

Miércoles 18/02/2026 – 09:00 a 17:00

Comandante Luis Piedra Buena

Puerto San Julián

Pico Truncado

Jueves 19/02/2026 – 09:00 a 17:00

28 de Noviembre

Río Gallegos

Río Turbio

El Calafate

Viernes 20/02/2026 – 09:00 a 17:00

Caleta Olivia

Las Heras

Puerto Deseado

MODO PRESENCIAL

(Localidades que cuenten con un solo jardín estatal)

Desde miércoles 18/02 hasta viernes 20/02 en horario escolar

Cañadón Seco

El Chaltén

Fitz Roy

Gobernador Gregores

Jaramillo

Julia Dufour

Koluel Kaike

Lago Posadas

Los Antiguos

Perito Moreno

Puerto Santa Cruz

Rospentek

Tres Lagos

NIVEL PRIMARIO

Preinscripción SOLO para ingreso a PRIMER GRADO

MODO VIRTUAL

(Localidades que cuenten con más de una escuela primaria estatal)

Miércoles 18/02/2026 – 09:00 a 17:00

Comandante Luis Piedra Buena

Puerto San Julián

Pico Truncado

Jueves 19/02/2026 – 9:00 a 17:00

28 de Noviembre

Río Gallegos

Río Turbio

El Calafate

Viernes 20/02/2026 – 09:00 a 17:00

Caleta Olivia

Las Heras

Puerto Deseado

Los Antiguos

Perito Moreno

MODO PRESENCIAL

(Localidades que cuenten con una sola escuela primaria estatal)

Desde miércoles 18/02 hasta viernes 20/02 en horario escolar

Cañadón Seco

El Chaltén

Gobernador Gregores

Julia Dufour

Puerto Santa Cruz

Rospentek

NIVEL SECUNDARIO Y ESCUELAS TÉCNICAS

Preinscripción SOLO para ingreso a PRIMER AÑO (vacantes disponibles)

MODO VIRTUAL

(Localidades que cuenten con más de una oferta de secundario común o técnica)

Miércoles 18/02/2026 – 09:00 a 17:00

Comandante Luis Piedra Buena

Puerto San Julián

Pico Truncado

Puerto Santa Cruz

Gobernador Gregores

Jueves 19/02/2026 – 09:00 a 17:00

28 de Noviembre

Río Gallegos

Río Turbio

El Calafate

Viernes 20/02/2026 – 09:00 a 17:00

Caleta Olivia

Las Heras

Puerto Deseado

Los Antiguos

Perito Moreno

MODO PRESENCIAL

(Localidades que cuenten con una sola oferta de secundario común o técnica)

Desde miércoles 18/02 hasta viernes 20/02 en horario escolar.