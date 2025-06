Cristina Kirchner: “Al cepo del salario le agregaron el cepo al voto popular”

Tras el fallo adverso de la Corte Suprema que la manda a prisión por seis años, Cristina Kirchner habló con la militancia que había llegado a la sede del PJ. “La verdad es que esta Argentina que gobierna Milei no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario le agregaron el cepo al voto popular”.

“Este triunvirato de monigotes (por los jueces de la Corte) responde a mandos naturales muy por arriba de ellos: el poder economico concentrado de la Argentina”, señaló sobre la sentencia en la causa Vialidad en la puerta de Matheu 130 ante una multitud.

En ese sentido, amplió: “Ese poder a los pocos días del intento de asesinarme, tituló: “La bala que no salio, el fallo que sí saldrá”.

Con relación a su condena, señaló que mientras “los Macri y los Caputos puedan caminar sin que nadie les diga nada, estar presa es un certificado de dignidad histórica”.

Por eso, agregó que “cuando fui a declarar (en la causa vialidad) dije que la sentencia ya estaba escrita, y no me equivoqué”.

“La historia argentina demuestra que a los dirigentes políticos que gobiernan para el pueblo, que logran la distribución del ingreso mas equitativa, no lo perdonan”, y manifestó que “se equivocan los que creen que de esta manera (condenándome) van a seguir 5con procesos de expoliación”.

También expresó que en el peronismo están “los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desmorone”, en referencia al modelo económico de Milei.“Esta tranquilidad de un dólar pisado y de miles de millones de dólares que siguen tomando prestados, y que algún día habrá que devolver, anuncian la crónica de una muerte final. Esto no tiene final feliz”, dijo al respecto.También se refirió a Javier Milei. “Cuando este monigote de Presidente no le sirva más al poder económico, cuando se caiga, porque cuánto puede durar el endeudamiento serial, los salarios bajos, la destrucción de las capacidades argentinas, el desmantelamiento del Garrahan y de las universidad, cuando todo eso se caiga, el poder económico pretende que el campo popular no pueda organizarse”.

Por lo cual, agregó que el fallo de hoy de la Corte “a nadie le debería llamar la atención”. Y estimó que “como siempre, pondremos el cuerpo, porque los peronistas no nos profugamos; eso lo hace la derecha, nosotros no somos mafiosos”.

Añadió en el cierre de su discurso: “A militar, a organizarse, a estar junto a la gente que los necesita. Hay que estar con los colectivos sociales. Es fundamental tener una dirigencia que esté con la gente y no con los problemas que tienen los dirigentes entre sí. Hay que ayudar a los que necesitan ser organizados y ayudados”.

Mientras, los fiscales Luciani y Mola pidieron la inmediata detención de CFK y el decomiso de sus bienes. Por su parte, el Tribunal Oral Federal Nº 2 indicó que la exmandataria tiene cinco días para presentarse, al tiempo que le pidieron a la ministra Bullrich una dependencia de fuerzas federales que cumpla con las condiciones para alojarla.