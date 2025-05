Crematorio y municipales sin cobertura: la agenda de Aparicio en la sesión 613

Aparicio cuestionó la falta de consulta y planificación para la posible instalación del horno crematorio en Caleta Olivia, destacando el impacto en los barrios cercanos. Además, expresó su preocupación por la situación de las y los trabajadores municipales que aún no tienen acceso a la cobertura de salud en la Caja de Servicios Sociales.

En la última sesión del Concejo Deliberante, Carlos Aparicio habló sobre una situación que generó fuerte controversia, se trata de la posible instalación de un horno crematorio en el cementerio local.“La obra puede ser necesaria, pero no se puede improvisar”, dijo Aparicio en su intervención. “Instalar el horno cerca de barrios como, 13 de Diciembre y Mar del Plata sin una planificación sin un diálogo real con las y los vecinos es un error”.

En este contexto, el concejal presentó un proyecto de comunicación para que el Municipio informe formalmente la ubicación prevista y analice reubicar el crematorio en zonas más alejadas del ejido urbano. Entre las alternativas propuestas están inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 12. Vale destacar que, en el marco del programa Concejo Más Cerca, se realizó una consulta pública sobre el horno crematorio, donde muchos vecinos y vecinas admitieron no haber sido informados ni convocados, “algunos pocos dijeron haber participado, pero la mayoría se enteró por rumores o directamente no sabía nada”, sostuvo Aparicio, “eso no es consulta ciudadana”, agregó.

Por otro lado, el edil dijo “somos un municipio que debe garantizar servicios sin poner en riesgo a la gente. Y si vamos a instalar una estructura como esta, tiene que ser una obra fuera de zonas habitadas”.

La sesión también incluyó la presentación de un proyecto sobre la crítica situación de las y los trabajadores municipales que no tienen cobertura de la Caja de Servicios Sociales, “no es admisible que se retengan aportes y se les niegue el alta en la obra social. Estamos hablando del derecho a la salud”, dijo visibilizando otra de las urgencias de la agenda local.