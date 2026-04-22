Crece la incertidumbre por una posible privatización de Servicios Públicos

En medio de los rumores de privatización y la crisis de los servicios públicos en Caleta Olivia, el concejal Aparicio presentó pedidos de informes en el Concejo Deliberante, la mayoría de los cuales no fueron contestados. Sin embargo, SPSE sí respondió formalmente sobre el tema de la posible privatización. Aunque el 31 de marzo la empresa descartó cualquier iniciativa, en los últimos días volvieron a circular versiones y el tema sigue sin definiciones claras, incluso con declaraciones de un funcionario que sostuvo que “es algo que se está hablando”.

El debate en torno al futuro de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) volvió a instalarse en Santa Cruz, en un contexto atravesado por rumores de privatización, falta de definiciones oficiales y una crisis sostenida en la prestación de los servicios básicos.

En este contexto, el concejal Carlos Aparicio presentó en el Concejo Deliberante de Caleta Olivia pedidos de informes vinculados al funcionamiento de la empresa estatal, en medio de reiterados reclamos vecinales por fallas en el suministro de agua, problemas cloacales y deficiencias en el servicio de alumbrado público.

La mayoría de estos requerimientos no obtuvo respuesta, aunque SPSE sí respondió formalmente al planteo sobre una posible privatización. En su comunicación del 31 de marzo, la empresa descartó cualquier iniciativa en ese sentido, así como la incorporación de capitales privados o modificaciones en su estructura.

Cabe mencionar que el pedido de informes del concejal Aparicio se realizó en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho a solicitar información a los organismos del Estado y obliga a brindar respuestas en plazos establecidos, con la posibilidad de recurrir a instancias legales si no se cumple.

En los últimos días, el tema privatización volvió a ganar fuerza. Versiones y declaraciones públicas reactivaron la discusión, incluso con expresiones de un funcionario de la propia empresa. El subgerente de Saneamiento, Samuel Olivera, en diálogo con Radio El Caletense, sostuvo que la privatización “es una alternativa” y que “es algo que se está hablando”, aunque sin definiciones concretas.

En este marco, es importante recordar que hace unas semanas la diputada provincial Agostina Mora había advertido que una eventual privatización de SPSE “sería una tragedia para la provincia” y sostuvo que el tema circula como un “secreto a voces” en el ámbito político y sindical.

Mientras tanto, en Caleta Olivia la situación de los servicios continúa siendo crítica. Cortes prolongados de agua, desbordes cloacales y fallas en el sistema eléctrico afectan de manera recurrente a distintos barrios, instituciones educativas y espacios públicos.

Estos temas han ocupado un lugar central en las sesiones del Concejo Deliberante, donde se han presentado múltiples pedidos de informes y proyectos para obtener respuestas de la empresa estatal, con resultados limitados en términos de soluciones.

Además, la falta de estabilidad en la conducción de SPSE y la escasa información oficial profundizan la percepción de una gestión sin un rumbo claro.

Así, la discusión sobre una posible privatización se cruza con el deterioro de los servicios públicos, en un escenario donde el Gobierno provincial no da respuestas ni soluciones, y la incertidumbre sigue creciendo.