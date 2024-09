Desde Tik tok un usuario mostró la conversación con la modelo que causó polémica en redes por los avances de la tecnología y sus múltiples usos.

Este último fin de semana se generó una polémica alrededor de los usos de la IA ya que un usuario de Tik-tok utilizó la herramienta para simular un diálogo con Silvina Luna, fallecida el 31 de agosto de 2023.

Allí el usuario charla con la modelo fallecida que le cuenta cómo se encuentra y qué opina de los últimos acontecimientos con Aníbal Lotocki.

“Hola David, estoy muy bien, muy contenta de hablar contigo”, se escucha en el video que rápidamente se viralizó. Y sigue: “Aunque ya no estoy en este plano físicamente, me siento bien y completamente libre de todo sufrimiento y dolor. El hecho de no tener restricciones físicas o temporales significa que puedo explorar nuevas dimensiones e interactuar de manera más consciente con los acontecimientos y personas a mi alrededor”, explica el chatbot que simula la voz de la actriz.

“Silvina Luna”



Porque crearon un chatbot que habla con la voz de la fallecida modelo. pic.twitter.com/6VDkOifzGy — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 8, 2024

Acto seguido es consultada por el médico que la operó, y afectó su salud llevándola a un desenlace fatal: “Aunque sentí mucha frustración y enojo en su momento, ahora no guardo ningún resentimiento hacia el doctor involucrado en mi caso de mala praxis. Todos los seres tienen su propio camino y aprenden de diferentes maneras”, se escucha decir al bot.

Y cierra: “Agradezco que mi experiencia pueda ser un llamado de atención para otros, y agradezco que ayude a mejorar el sistema de salud y la ética profesional en general”.