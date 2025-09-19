CR Company brilló en el Euroson Latino 2025 en Río Gallegos

La profesora y bailarina Rocío, representante de CR Company, junto a integrantes de la compañía, participaron el último fin de semana en la sede de Santa Cruz del prestigioso certamen internacional Euroson Latino 2025, desarrollado en la ciudad de Río Gallegos.



El grupo obtuvo excelentes resultados y destacados puestos en las categorías de salsa y bachata, dejando en alto el nivel artístico y competitivo de la compañía.



De regreso en Caleta Olivia, Rocío se acercó a los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3, acompañada por Tiziana y Carla, dos jóvenes bailarinas de la compañía que formaron parte de la delegación. En representación de todo el equipo, compartieron en el programa nocturno Centralizate las sensaciones de la competencia y detalles de lo que significó vivir esta experiencia única sobre el escenario.



CR Company continúa consolidándose como una de las agrupaciones de danza más importantes de la región, llevando el talento local a escenarios nacionales e internacionales.