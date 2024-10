Costantini: “Debemos trabajar duro y con honestidad para brindarles respuestas a los santacruceños”

Así lo expresó la flamante ministra de Salud y Ambiente, Analía Costantini, luego de la ceremonia de asunción que tuvo lugar este lunes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. “La salud pública es una política de Estado y no partidaria por la cual, el ciudadano debe tener respuestas en materia de sanitaria”, sostuvo.

Este lunes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, se llevó adelante la toma de juramento de Analía Costantini como la nueva ministra de Salud y Ambiente. Estuvieron presentes el vicegobernador Fabián Leguizamón y el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, como así también autoridades provinciales y de la Honorable Cámara de Diputados, siendo Leguizamón quien tomó juramento.

Luego del acto, se realizó una conferencia de prensa en la cual Costantini comenzó diciendo. “Creo que el sistema sanitario de nuestra provincia es muy complejo ya que las distancias son extensas y las conexiones con los centros de referencias como Caleta Olivia, Río Gallegos y El Calafate, se hace muy dificultoso”.

En cuanto a las tareas que se realizarán desde la cartera Sanitaria, señaló que “el primer punto del programa provincial de salud es ordenar que hacer en cada uno de los hospitales, que hacer desde el Ministerio y cómo coordinamos el accionar de todos nosotros. El segundo término debemos trabajar duro, ser honestos y el sistema de salud con sus dos formas de trabajo en los profesionales part time y full time, tiene que dar respuestas a los ciudadanos”.

“Nosotros somos servidores de la población, desde el médico hasta el último integrante del equipo de salud y yo como médico, soy tanto responsable de gestionar como saber las prioridades, pero todo es gracias al trabajo en equipo. Conozco a todo el personal del Hospital Regional y en los 26 años que estuve allí, ha sido la mejor experiencia de mi vida como pediatra”, declaró.

Trabajo articulado con la Caja

Asimismo, la funcionaria provincial comentó sobre el trabajo en conjunto que se tendrá con la Caja de Servicios Sociales. “Hemos decidido trabajar en conjunto con la Caja de Servicios Sociales para que no hay diferencia entre uno y otro ciudadano ante la salud pública ya que, esta es una política de Estado y no partidaria, por eso el ciudadano debe tener respuesta en lo sanitario”.

“Hay que medir prioridades y trabajar en definir cuál es la función, por ejemplo; prioridades económicas, de personal, de ver a quién se deriva y a quien no y acomodar el Vademécum hospitalario para toda la provincia. Además de la situación económica que vivimos en todo el país, creo que nos falta orden y al saber para donde vamos gran parte de los problemas se van a solucionar”, indicó.

SAMIC

Consultada acerca de los dichos por parte jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Guillermo Francos acerca de los nosocomios que dependen de Nación pasen a la órbita de las provincias, siendo el caso del Hospital de Alta Complejidad de El Calafate (SAMIC), Costantini sostuvo que “los directores nuevos que se nombraron en esta gestión, están todos nombrados, solo hay cuestiones administrativas para solucionar y en cuanto a la venida del SAMIC a la provincia, son solo rumores”.

“El Hospital Regional Río Gallegos, se hace cargo del 70 por ciento de la salud pública de la provincia y si el Hospital Regional cae, todos los hospitales más chicos del interior, también. Por eso, la prioridad es el Regional y luego vienen los hospitales importantes como el de San Julián; Caleta Olivia, y el SAMIC que nosotros como provincia, poca injerencia tenemos hasta ahora”, continuó.

Pandemia

Por otra parte, la ministra de Salud y Ambiente recordó el trabajo que tuvo el Hospital Regional de Río Gallegos durante la pandemia del COVID-19. “El Hospital Regional atajaba absolutamente todo, incluido todo de los que venía de la parte privada, adultos en la terapia intensiva y pediátrica. Entonces, pasó un desgaste sumamente importante que llegó hasta ocupar el Hospital Militar para que ustedes se den cuenta de la gran demanda como así también la gran cantidad de horas llevadas adelante por los médicos y horas administrativa, entre otros. Eso no es gratis y no fue gratis”.

“Nunca los profesionales; administrativos y empleados del hospital ni del ministerio tuvimos un apoyo psicológico o desde el punto de vista de la salud mental, porque se morían nuestros amigos, pacientes, vecinos y eso hizo que el nosocomio de la capital comenzara a decaer, pero tuvimos que seguir como si nada hubiese pasado y no fue así”, manifestó.

Convocatoria a profesionales de la salud

En otra parte de la conferencia, respecto a la convocatoria de profesionales de la salud para ocupar diferentes cargos en distintos hospitales a lo largo de la provincia, Costantini expresó: “Hubo una convocatoria desde el ministerio hace 10 días atrás. Vamos buscando perfiles de acuerdo con lo que cada hospital necesita, pero siempre se refuerzan los hospitales grandes. Por ello, es importante darle prioridad a la atención primaria en salud, pero, además, hay que darle importancia especialidades médicas que son difíciles hoy en día de conseguir”.

“Lo que sí se puede jerarquizar y se puede redistribuir a través del programa de redes es todos los actores que estamos dentro de la provincia y que tenemos que participar en todas las localidades, de acuerdo con lo que cada localidad necesite”, añadió.

Autofinanciamiento de los hospitales provinciales

Finalmente, Analía Costantini habló acerca de la posibilidad de autofinanciamiento por parte de los diferentes hospitales en la provincia. “Hoy en día es difícil, porque hay muchas obras sociales que no pagan. Digamos que la obra social es la que más ingresos presenta dentro del hospital es la caja de servicios sociales, pero también atendemos a todas las obras sociales y esas obras sociales hay muchas que no pagan, por lo cual, quiero decirles a esas obras sociales que tienen que devolverle al hospital lo que el hospital les da, si no ningún sistema de salud es viable de esta manera”.

“Si uno tiene la casa ordenada, las cosas salen más fáciles a su vez, cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer”, concluyó.